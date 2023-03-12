Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 марта, 12:01

Студент амурского института изрезал двух подруг в общежитии и попытался покончить с собой

<p>Пьяный и голодный студент исполосовал двух девушек в общежитии и попытался выйти в окно. Обложка © t.me / SHOT</p>

Пьяный и голодный студент исполосовал двух девушек в общежитии и попытался выйти в окно. Обложка © t.me / SHOT

Первокурсник амурского института изрезал ножом двух девушек, ворвавшись к ним в комнату в общежитии. По данным телеграм-канала SHOT, парень в тот момент был изрядно пьян и после преступления попытался выпрыгнуть из окна.

Сегодня утром 16-летний первокурсник колледжа в городе Свободном после бурной ночки решил продолжить кураж и ворвался в комнату к двум 17-летним девушкам. Встав напротив кровати одной из них, он поинтересовался, есть ли сладенькое к чаю, и получил отрицательный ответ. Девушки предложили парню булочки и попросили его выйти из комнаты, поскольку от него сильно пахло перегаром.

Неясно, что именно вывело из себя парня, но внезапно он набросился на студенток и начал кромсать их ножом. После он хотел выпрыгнуть из окна четвёртого этажа, но, посмотрев вниз, передумал. Вместо этого он пошёл в свою комнату и попытался покончить с собой.

К счастью, все студенты живы. У одной девушки непроникающее ножевое ранение грудной клетки, множественные колото-резаные раны нижних конечностей, у другой — резаная рана скуловой области. Первокурсника с колото-резаными ранами шеи доставили в больницу. Одна из его жертв также госпитализирована. Пострадавшая студентка рассказала нам, что не ожидала такой агрессии от юноши, ведь он был их хорошим другом и к тому же живёт в соседней комнате с её молодым человеком.

"Рандеву" с разрешения мамы: Настоятель омского храма арестован за педофилию после ночёвок с пятиклассником

"Рандеву" с разрешения мамы: Настоятель омского храма арестован за педофилию после ночёвок с пятиклассником

Ранее в Петербурге полиция задержала маньяка-рецидивиста, который заманил восьмиклассницу в свою комнату в общежитии и надругался над ней. Как сообщают источники Лайфа, подозреваемый 46-летний Алексей К. был неоднократно судим.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Амурская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров