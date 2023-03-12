Студент амурского института изрезал двух подруг в общежитии и попытался покончить с собой

Первокурсник амурского института изрезал ножом двух девушек, ворвавшись к ним в комнату в общежитии. По данным телеграм-канала SHOT, парень в тот момент был изрядно пьян и после преступления попытался выпрыгнуть из окна.

Сегодня утром 16-летний первокурсник колледжа в городе Свободном после бурной ночки решил продолжить кураж и ворвался в комнату к двум 17-летним девушкам. Встав напротив кровати одной из них, он поинтересовался, есть ли сладенькое к чаю, и получил отрицательный ответ. Девушки предложили парню булочки и попросили его выйти из комнаты, поскольку от него сильно пахло перегаром.

Неясно, что именно вывело из себя парня, но внезапно он набросился на студенток и начал кромсать их ножом. После он хотел выпрыгнуть из окна четвёртого этажа, но, посмотрев вниз, передумал. Вместо этого он пошёл в свою комнату и попытался покончить с собой.

К счастью, все студенты живы. У одной девушки непроникающее ножевое ранение грудной клетки, множественные колото-резаные раны нижних конечностей, у другой — резаная рана скуловой области. Первокурсника с колото-резаными ранами шеи доставили в больницу. Одна из его жертв также госпитализирована. Пострадавшая студентка рассказала нам, что не ожидала такой агрессии от юноши, ведь он был их хорошим другом и к тому же живёт в соседней комнате с её молодым человеком.