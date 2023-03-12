"Рандеву" с разрешения мамы: Настоятель омского храма арестован за педофилию после ночёвок с пятиклассником

35-летний настоятель омского храма попался на растлении малолетних. Теперь в отношении "раба Божиего" Николая возбуждено уголовное дело, пишет SHOT.

Выяснилось, что священник храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске Николай Бабура несколько раз приглашал к себе 12-летнего пятиклассника, который служил пономарëм при храме и был его помощником. Родители мальчика не были против: мать разрешала сыну ночевать у священника, ведь утром им вместе нужно было идти в церковь на службу.

Именно в эти дни, по версии правоохранителей, отец Николай отдавался греху со школьником. Последнее "ночное рандеву" случилось в прошлом месяце. После вскрывшейся правды священнослужитель был немедленно арестован. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Николай Бабура во время выступления в омской школе. Фото © SHOT

В конце января священник также несколько раз встречался с другими детьми. Он посещал одну из местных школ, во время визитов проводил беседу и рассказывал про Рождество и о празднике Крещения. Не исключено, что эпизодов с растлением несовершеннолетних может быть гораздо больше. Сейчас это пытаются выяснить правоохранители.