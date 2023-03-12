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12 марта, 09:35

"Рандеву" с разрешения мамы: Настоятель омского храма арестован за педофилию после ночёвок с пятиклассником

Настоятель храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске растлил 12-летнего школьника

<p>Хиротония Николая Бабуры. Фото © Омская духовная семинария</p>

Хиротония Николая Бабуры. Фото © Омская духовная семинария

35-летний настоятель омского храма попался на растлении малолетних. Теперь в отношении "раба Божиего" Николая возбуждено уголовное дело, пишет SHOT.

Выяснилось, что священник храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске Николай Бабура несколько раз приглашал к себе 12-летнего пятиклассника, который служил пономарëм при храме и был его помощником. Родители мальчика не были против: мать разрешала сыну ночевать у священника, ведь утром им вместе нужно было идти в церковь на службу.

Именно в эти дни, по версии правоохранителей, отец Николай отдавался греху со школьником. Последнее "ночное рандеву" случилось в прошлом месяце. После вскрывшейся правды священнослужитель был немедленно арестован. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Николай Бабура во время выступления в омской школе. Фото © SHOT

Николай Бабура во время выступления в омской школе. Фото © SHOT

В конце января священник также несколько раз встречался с другими детьми. Он посещал одну из местных школ, во время визитов проводил беседу и рассказывал про Рождество и о празднике Крещения. Не исключено, что эпизодов с растлением несовершеннолетних может быть гораздо больше. Сейчас это пытаются выяснить правоохранители.

В Петербурге поймали педофила-рецидивиста с очень плохими зубами

В Петербурге поймали педофила-рецидивиста с очень плохими зубами

Ранее по подозрению в педофилии в Московской области был задержан наставник из "истинно-православной церкви". Как выяснили правоохранители, настоятель религиозной секты Анатолий Суворов изнасиловал нескольких подростков в 2016-м и 2017 году.

Николь Вербер
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