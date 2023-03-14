Розенбаум вышел на связь после сообщений о госпитализации с тромбом
После сообщений о госпитализации Александр Розенбаум заявил, что с ним всё в порядке
Народный артист России, певец Александр Розенбаум вышел на связь с поклонниками после сообщений СМИ о госпитализации. Артист заявил, что один концерт всё же придётся отменить, однако в остальном гастрольный график в силе, как и его здоровье.
"Дорогие друзья! Всё в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и моё здоровье", — говорится в сообщении на странице певца во "ВКонтакте".
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что народный артист России попал в больницу во время гастролей в Красноярске. Розенбаум был госпитализирован в отделение сосудистой хирургии. По данным Mash, причиной госпитализации певца стал тромб в ноге.
ТАСС / Михаил Метцель