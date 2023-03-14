Розенбаум вышел на связь после сообщений о госпитализации с тромбом

Народный артист России, певец Александр Розенбаум вышел на связь с поклонниками после сообщений СМИ о госпитализации. Артист заявил, что один концерт всё же придётся отменить, однако в остальном гастрольный график в силе, как и его здоровье.

"Дорогие друзья! Всё в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и моё здоровье", — говорится в сообщении на странице певца во "ВКонтакте".