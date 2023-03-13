Реальная история девушки, которую чуть не убил собственный смартфон
Интернет-модель проводила слишком много времени в соцсетях и поплатилась за это здоровьем.
Фенелла Фокс работает моделью в Интернете на определённом сайте для взрослых, сама ведёт там свой аккаунт. Раньше ей приходилось много времени проводить в смартфоне и планшете — до 14 часов день. В итоге у девушки появились серьёзные проблемы со здоровьем и она оказалась в инвалидном кресле.
Вместо кучи денег 29-летняя жительница Англии заработала постоянное головокружение. Оно было настолько сильным, что девушка перестала ходить. А началось всё с боли в голове и шее. Сначала Фенелла не придала этому особого значения, но состояние стремительно ухудшалось.
Тогда я жила в Португалии. Однажды я возвращалась из магазина и почувствовала что-то вроде солнечного удара. Я присела в тенёк, чтобы прийти в себя. А потом поняла, что не могу идти дальше
Кое-как добравшись до дома, Фенелла рухнула в постель. Она подумала, что у неё инфекция: возможно, ковид. Но других симптомов не было, поэтому девушка решила просто отлежаться.
Модель начала вести преимущественно лежачий образ жизни. Она стала проводить ещё больше времени в гаджетах, даже не подозревая, что делает себе только хуже. В итоге Фенелла вернулась к родителям в Англию, потому что не могла приготовить себе поесть и помыться.
В таком состоянии девушка прожила полгода. Всё это время она передвигалась в инвалидном кресле. Врачи, которые обследовали её в Португалии, пришли к выводу, что у неё проблемы с координацией. Но причину установить им так и не удалось. Английские специалисты тоже разводили руками.
Но всё встало на свои места, когда отец Фенеллы нашёл в Интернете статью о "цифровом головокружении" — состоянии, похожем на укачивание, только вызванном экраном телефона. После этого девушка резко снизила время, которое проводит в гаджетах, и сразу пошла на поправку.
Впрочем, бросить прежние привычки оказалось непросто. Особенно с учётом заработка Фенеллы, который составлял в среднем 15 тысяч фунтов (примерно 1,3 млн рублей) в месяц. Ведь ей приходилось вести не только основной аккаунт, но и продвигать его в соцсетях, что занимало много времени.
В итоге Фенелла признала, что не сможет вести эту работу сама, иначе болезнь вернётся. Видимо, часть своих дел теперь она делегирует кому-то. А подписчикам девушка советует отложить телефон, встать с дивана и прогуляться.
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