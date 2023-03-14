Королёва прилюдно оскорбила невестку-стриптизёршу прямо во время концерта
49-летняя артистка жестоко обошлась с молодыми прямо во время своего концерта. Всему виной профессия девушки или есть другие мотивы для ненависти?
Мелисса Волынкина скоро станет новым членом в семье Королёвой. Но кто она? Девушка, которая встречается с сыном заслуженной артистки и даже планирует выйти за Архипа замуж, нарожать ему детей. "Хочу двоих детей — девочку и мальчика, но иногда думаю о троих. Почему-то в моей семье у всех больше двоих детей", — мечтает звёздная невестка.
Наташа Королёва ненавидит невестку-стриптизёршу и не скрывает этого. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grek_grex
Казалось бы, Архип счастлив, Наташа скоро станет бабушкой, зачем ненавидеть и выставлять своё отношение на всеобщее обозрение? Дело в том, что избранницей 21-летнего сына Королёвой и Тарзана стала стриптизёрша. Пусть уже и в отставке. Скорее всего, возмущает Королёву именно это. Певица попросту не хочет, чтобы мальчик шёл по её стопам? Но тогда странно: если папа у мамы стриптизёр, почему Архипу брать себе в жёны девушку такой же профессии нельзя.
Сын Королёвой и Тарзана Архип встречается со стриптизёршей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melissa_foxs_
Как бы там ни было, своё отношение к невестке Наташа показала сразу после знакомства, ещё в 2022 году. Мать не одобряет, а Архип пытается с этим бороться, но пока безуспешно. Он даже привёл возлюбленную на юбилейный концерт Королёвой. Вот только разъярённая таким поступком заслуженная артистка отсадила невестку-стриптизёршу подальше от сцены, спрятав Мелиссу Волынкину от камер. И, похоже, будущая свекровь так взъелась после заявления девушки о скором замужестве. Мелисса пока ещё не называет точных дат торжества, но кольцо на безымянном пальце правой руки носит. Видимо, чтобы специально капать на нервы Наташе Королёвой.
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ТАСС / Артём Геодакян