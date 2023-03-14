Королёва прилюдно оскорбила невестку-стриптизёршу прямо во время концерта

Мелисса Волынкина скоро станет новым членом в семье Королёвой. Но кто она? Девушка, которая встречается с сыном заслуженной артистки и даже планирует выйти за Архипа замуж, нарожать ему детей. "Хочу двоих детей — девочку и мальчика, но иногда думаю о троих. Почему-то в моей семье у всех больше двоих детей", — мечтает звёздная невестка.

Наташа Королёва ненавидит невестку-стриптизёршу и не скрывает этого. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grek_grex

Казалось бы, Архип счастлив, Наташа скоро станет бабушкой, зачем ненавидеть и выставлять своё отношение на всеобщее обозрение? Дело в том, что избранницей 21-летнего сына Королёвой и Тарзана стала стриптизёрша. Пусть уже и в отставке. Скорее всего, возмущает Королёву именно это. Певица попросту не хочет, чтобы мальчик шёл по её стопам? Но тогда странно: если папа у мамы стриптизёр, почему Архипу брать себе в жёны девушку такой же профессии нельзя.

Сын Королёвой и Тарзана Архип встречается со стриптизёршей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melissa_foxs_