"Мне пришлось": Жасмин трижды обманула жюри на шоу "Маска"

Певица Жасмин призналась, что несколько раз обманула членов жюри шоу "Маска". Артистка отметила, что пошла на ложь, чтобы не раскрыть себя раньше времени.

"Мне пришлось сказать неправду, когда Валерия напрямую спросила, не встречались ли мы на дне рождения доченьки Филиппа (Киркорова) Аллы-Виктории. Конечно, мы там были, но пришлось с полным непониманием, о чём речь, сказать "нет". Соврала про татуировку — их у меня нет, и про отсутствие медицинского образования, ведь я действительно медик", — приводит слова певицы kp.ru.