Киркоров плачет: Звёздное жюри отомстило и в выпуске от 12 марта выгнало его обожаемую маску

Четвёртый сезон шоу "Маска" на НТВ приближается к середине. Интрига нарастает с каждым выпуском, а участников становится всё меньше. Кто же снял маску в воскресенье 12 марта 2023 года? Напомним, что ранее знаменитые судьи музыкального проекта уже рассекретили следующих участников: Дикобраз — кем был Вадим Казаченко, дерзкий Лисёнок — Яна Рудковская и зажигательная Шаурма, за маской которой скрывалась фигуристка Евгения Медведева.

Напоминаем, что сейчас в проекте ещё осталось 11 масок, за которыми скрываются артисты, знаменитости, люди шоу-бизнеса и всеми нами известные личности. Кого решат выгнать из шоу "Маска" жюри в воскресенье 12 марта? С кого снимут маску? Выступали участники в пятом выпуске в таком порядке: Хомяк — "Cotton Eye Joe";

Скунс — "Я буду всегда с тобой";

Ворон — "Love the Way You Lie";

Горностай — "Ты мой Бог";

Пиковая Дама — "Dancing Queen";

Пудель — "Понарошку";

Мандрил — "Cuban Pete";

Гусеница — "Мой первый день";

Феникс — "Бумажный змей";

Скорпион — "Think";

Мамонтёнок — "Тополиный пух".

Кого в шоу "Маска" спасли зрители в зале 12 марта 2023 года

Номинанты на выбывание 12 марта. Маски: Феникс, Пиковая Дама и Скунс. Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru

В пятом выпуске четвёртого сезона шоу "Маска" претендентами на выбывание из проекта на этот оказались Скунс, Пиковая Дама и, внезапно, Феникс. Но, видимо, любовные чары обворожительного участника, скрывающегося в образе Скунса, до сих пор были сильны над публикой. Второй выпуск подряд именно эту маску спасают зрители в зале. За него было отдано 44,3% голосов. Получается, в пятом выпуске снял маску другой участник. Но кто — Феникс или Пиковая Дама?

На зрительском голосовании была спасена маска Скунса. Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru

Кто снял маску 12 марта 2023 года в четвёртом выпуске шоу "Маска"

И вот тут началось самое интересное. Голосовали судьи следующим образом. Тимур Родригез отдал голос в поддержку Феникса, чтобы маску сняла Пиковой Дама. Регина Тодоренко разделила мнение коллеги. Валерия сомневалась в Фениксе. Но ей было интересно узнать, на что эта маска способна ещё. Голосовала против Пиковой Дамы. Алексей Воробьёв пошёл "с голосом зрителей" и захотел, чтобы Феникс остался. Снять маску решил с Пиковой Дамы. Филипп Киркоров единственный захотел спасти свою "холодную" королеву, проголосовав, чтобы маску снял Феникс.

Кто снял маску в 5 выпуске шоу "Маска"? Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru

Как же так получилось, что любимица Киркорова, самого председателя звёздного жюри, оказалась претендентом на выбывание из проекта? Похоже, остальные судьи решили показать характер и немного отомстить Филиппу Бедросовичу, желая узнать личность именно его любимицы. Но решение принято. Сегодня маску сняла Пиковая Дама. Оказалось, что скрывалась в образе королевы шоу знаменитая певица Жасмин. Всё-таки предположения судей были верными.

Маску сняли с Пиковой Дамы, в костюме скрывалась певица Жасмин. Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru