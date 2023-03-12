Киркоров плачет: Звёздное жюри отомстило и в выпуске от 12 марта выгнало его обожаемую маску
В проекте осталось 11 масок. Каждый из артистов, скрывающийся за ярким костюмом, старается не выдать себя. Все до сих пор интригуют жюри, но именно этот участник выдал себя с головой.
Четвёртый сезон шоу "Маска" на НТВ приближается к середине. Интрига нарастает с каждым выпуском, а участников становится всё меньше. Кто же снял маску в воскресенье 12 марта 2023 года? Напомним, что ранее знаменитые судьи музыкального проекта уже рассекретили следующих участников: Дикобраз — кем был Вадим Казаченко, дерзкий Лисёнок — Яна Рудковская и зажигательная Шаурма, за маской которой скрывалась фигуристка Евгения Медведева.
Напоминаем, что сейчас в проекте ещё осталось 11 масок, за которыми скрываются артисты, знаменитости, люди шоу-бизнеса и всеми нами известные личности. Кого решат выгнать из шоу "Маска" жюри в воскресенье 12 марта? С кого снимут маску? Выступали участники в пятом выпуске в таком порядке:
- Хомяк — "Cotton Eye Joe";
- Скунс — "Я буду всегда с тобой";
- Ворон — "Love the Way You Lie";
- Горностай — "Ты мой Бог";
- Пиковая Дама — "Dancing Queen";
- Пудель — "Понарошку";
- Мандрил — "Cuban Pete";
- Гусеница — "Мой первый день";
- Феникс — "Бумажный змей";
- Скорпион — "Think";
- Мамонтёнок — "Тополиный пух".
Кого в шоу "Маска" спасли зрители в зале 12 марта 2023 года
Номинанты на выбывание 12 марта. Маски: Феникс, Пиковая Дама и Скунс. Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru
В пятом выпуске четвёртого сезона шоу "Маска" претендентами на выбывание из проекта на этот оказались Скунс, Пиковая Дама и, внезапно, Феникс. Но, видимо, любовные чары обворожительного участника, скрывающегося в образе Скунса, до сих пор были сильны над публикой. Второй выпуск подряд именно эту маску спасают зрители в зале. За него было отдано 44,3% голосов. Получается, в пятом выпуске снял маску другой участник. Но кто — Феникс или Пиковая Дама?
На зрительском голосовании была спасена маска Скунса. Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru
Кто снял маску 12 марта 2023 года в четвёртом выпуске шоу "Маска"
И вот тут началось самое интересное. Голосовали судьи следующим образом. Тимур Родригез отдал голос в поддержку Феникса, чтобы маску сняла Пиковой Дама. Регина Тодоренко разделила мнение коллеги. Валерия сомневалась в Фениксе. Но ей было интересно узнать, на что эта маска способна ещё. Голосовала против Пиковой Дамы. Алексей Воробьёв пошёл "с голосом зрителей" и захотел, чтобы Феникс остался. Снять маску решил с Пиковой Дамы. Филипп Киркоров единственный захотел спасти свою "холодную" королеву, проголосовав, чтобы маску снял Феникс.
Кто снял маску в 5 выпуске шоу "Маска"? Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru
Как же так получилось, что любимица Киркорова, самого председателя звёздного жюри, оказалась претендентом на выбывание из проекта? Похоже, остальные судьи решили показать характер и немного отомстить Филиппу Бедросовичу, желая узнать личность именно его любимицы. Но решение принято. Сегодня маску сняла Пиковая Дама. Оказалось, что скрывалась в образе королевы шоу знаменитая певица Жасмин. Всё-таки предположения судей были верными.
Маску сняли с Пиковой Дамы, в костюме скрывалась певица Жасмин. Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru
Напомним, что популярное шоу "Маска" — это адаптация всемирно известного корейского проекта King of Mask Singer. Реалити, популярного во всём мире. Какую маску из 10 оставшихся снимут жюри в следующий раз? Шестой выпуск можно, как и всегда, посмотреть через неделю в воскресенье 19 марта на НТВ.
Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru