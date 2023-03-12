Группа – участник Евровидения-2023 Tvorchi не смогла выехать с Украины

Украинская группа Tvorchi, представляющая в этом году Украину на "Евровидении", не смогла выехать с территории страны из-за новых правил пересечения границы. Об этом участники рассказали в социальных сетях.

Они признались, что регулярно выезжали за территорию страны с концертами, на которых собирали деньги для украинской армии, но в данный момент с выездом возникли трудности.

"Дальнейшая работа всех художников под вопросом из-за "художников" — предателей, которые уехали и не вернулись на Украину", — указали они.