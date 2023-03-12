Группа – участник Евровидения-2023 Tvorchi не смогла выехать с Украины
Группа Tvorchi. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Tvorchi
Украинская группа Tvorchi, представляющая в этом году Украину на "Евровидении", не смогла выехать с территории страны из-за новых правил пересечения границы. Об этом участники рассказали в социальных сетях.
Они признались, что регулярно выезжали за территорию страны с концертами, на которых собирали деньги для украинской армии, но в данный момент с выездом возникли трудности.
"Дальнейшая работа всех художников под вопросом из-за "художников" — предателей, которые уехали и не вернулись на Украину", — указали они.
Также члены коллектива поставили под сомнение участие во всех промосъёмках перед конкурсом и возможность достойно представить на нём Украину. Конкурс состоится в Ливерпуле (Великобритания). Гранд-финал Евровидения-2023 состоится на Liverpool Arena 13 мая.
Напомним, в июле 2022 году Европейский вещательный союз объявил, что Евровидение-2023 пройдёт в Великобритании. Организаторы пообещали некие "украинские элементы" шоу и уникальный логотип, отражающий нынешние обстоятельства. При этом на Украине возмутились решением Европейского вещательного союза провести Евровидение в другой стране. Также стало известно, кто будет представлять Незалежную в Ливерпуле.