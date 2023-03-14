Александр Розенбаум перенёс операцию
Губернатор Красноярского края сообщил, что медики успешно прооперировали Александра Розенбаума
Красноярские медики успешно прооперировали народного артиста России, певца Александра Розенбаума, которого накануне госпитализировали во время гастролей. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
"Поговорил по телефону с Александром Розенбаумом, которого вчера госпитализировали в Красноярскую БСМП (больницу скорой медицинской помощи. — Прим. Лайфа). От имени земляков пожелал здоровья и восстановления сил... Ситуация действительно была непростая. В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно", — написал Усс в телеграм-канале.
По словам губернатора, артист полон оптимизма, благодарит врачей и всех, кто его поддерживает. Усс пожелал Розенбауму скорейшего возвращения на сцену.
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что народный артист России попал в больницу во время гастролей в Красноярске. Розенбаум был госпитализирован в отделение сосудистой хирургии. По данным Mash, причиной госпитализации певца стал тромб в ноге. Позже сам Александр Яковлевич вышел на связь с поклонниками и заявил, что один концерт всё же придётся отменить, однако в остальном гастрольный график в силе, как и его здоровье.
LIFE / Дмитрий Киселев