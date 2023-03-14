Александр Розенбаум перенёс операцию

Красноярские медики успешно прооперировали народного артиста России, певца Александра Розенбаума, которого накануне госпитализировали во время гастролей. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Поговорил по телефону с Александром Розенбаумом, которого вчера госпитализировали в Красноярскую БСМП (больницу скорой медицинской помощи. — Прим. Лайфа). От имени земляков пожелал здоровья и восстановления сил... Ситуация действительно была непростая. В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно", — написал Усс в телеграм-канале.