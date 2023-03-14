Врач рассказал, какую операцию могли сделать госпитализированному с тромбом Розенбауму

При тромбозе поверхностных вен в зоне появления тромба у человека образуется гиперемия, краснота и болезненность при надавливании, в некоторых случаях может повыситься температура тела до 37 градусов. Однако эта симптоматика наблюдается далеко не во всех случаях. Об этом Лайфу рассказал сердечно-сосудистый хирург, флеболог, главный врач сети клиник лазерной хирургии "Варикоза нет" Хачатур Кургинян, комментируя новость про госпитализированного с тромбом певца Александра Розенбаума.

"К сожалению, не все тромбозы сопровождаются данной симптоматикой классической, поэтому при любых, скажем так, отёках, нужно всё-таки обращаться к доктору для того, чтобы исключить травматические осложнения. Какие возможны последствия? Какие меры профилактики? Последствие основное, самое ужасное — это фатальные последствия, так как тромб в поверхностной вене может мигрировать в бассейн глубокой вены и вызвать тромбоэмболию лёгочной артерии, что в 35% случаев является фатальным осложнением", — отметил Кургинян.

При этом основной мерой профилактики тромбоза является диспансеризация, а наиболее эффективным способом избавления от варикозного расширения вен является операция, которая позволит избежать травматических осложнений. Подобное состояние, как заметил врач, считается экстренным, однако в вопросе хирургического вмешательства всё зависит от локализации процесса и времени его развития.