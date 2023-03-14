Власти Шпицбергена тормозят съёмки восьмого фильма франшизы "Миссия невыполнима"

Губернатор Шпицбергена отказал американскому актёру и продюсеру Тому Крузу в посадке вертолёта в рамках съёмок из-за опасений за природу. Об этом сообщает The Times.

"Губернатор Шпицбергена отказался выдать разрешение на 30 посадок вертолётов в ходе съёмок восьмого фильма франшизы "Миссия невыполнима", — говорится в публикации.

Как сообщил глава Департамента по вопросам экологии, это решение властей направлено на сохранение практически нетронутой окружающей среды на Шпицбергене. В этой связи, продолжил он, передвижение по архипелагу должно осуществляться так, чтобы не доставлять людям и животным излишнего неудобства.

Том Круз планировал снять в Норвегии некоторые сцены для восьмого фильма "Миссия невыполнима", но теперь у него могут появиться проблемы из-за задержки. Местная производственная компания PolarX намерена обжаловать решение властей Шпицбергена. Однако глава Минкультуры Норвегии Анетт Треттебергстуен отказала фирме в субсидиях за съёмки на территории страны. Это решение связано с опасениями нарушения ландшафта архипелага.