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13 марта, 04:56

Фильм "Аватар: Путь воды" удостоился премии "Оскар" за лучшие визуальные эффекты

Фильм "Аватар: Путь воды" режиссёра Джеймса Кэмерона получил премию "Оскар" в категории "Лучшие визуальные эффекты". Об этом было объявлено в ходе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

За награду в этой категории также боролись киноленты "Бэтмен" Мэтта Ривза, "На Западном фронте без перемен" режиссёра Эдварда Бергера, "Чёрная пантера: Ваканда навеки" Райана Куглера и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински.

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Главную награду в ходе церемонии забрал фильм "Всё везде и сразу". Лента была представлена в 11 категориях и также завоевала статуэтки "золотого рыцаря" за режиссуру, сценарий, монтаж, главную женскую роль и роли второго плана.

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"Кинопоиск"

Юлия Коновалова
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