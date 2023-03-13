Фильм "Аватар: Путь воды" удостоился премии "Оскар" за лучшие визуальные эффекты

Фильм "Аватар: Путь воды" режиссёра Джеймса Кэмерона получил премию "Оскар" в категории "Лучшие визуальные эффекты". Об этом было объявлено в ходе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

За награду в этой категории также боролись киноленты "Бэтмен" Мэтта Ривза, "На Западном фронте без перемен" режиссёра Эдварда Бергера, "Чёрная пантера: Ваканда навеки" Райана Куглера и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински.