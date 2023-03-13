Короткометражка якутских режиссёров о моржах "Выход" не получила "Оскар"
Российская короткометражка о моржах "Выход" проиграла "Оскар" "Заклинателям слонов"
Короткометражная документальная лента "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии не удостоилась премии "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм", награда досталась индийской картине "Заклинатели слонов".
Об этом объявлено на проходящей в Лос-Анджелесе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
Конкуренцию российской и индийской лентам составляли американские фильмы "Как измеряется год?", "Эффект Марты Митчелл" и "Незнакомец у ворот".
Картина "Выход" была снята в 2020 году, съёмки длились в течение трёх месяцев. Фильм рассказывает о полевом сезоне морского биолога Максима Чикалёва на побережье Северного Ледовитого океана на Чукотке. Исследователь северной фауны на протяжении десяти лет наблюдает за самым большим на планете лежбищем моржей.
Как писал Лайф, награды в категории "Лучший анимационный фильм" был удостоен "Пиноккио Гильермо дель Торо". Лента рассказывает о деревянной кукле, которая превращается в настоящего мальчика. Ранее картина стала обладательницей престижной премии "Золотой глобус".