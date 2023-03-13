Короткометражка якутских режиссёров о моржах "Выход" не получила "Оскар"

Короткометражная документальная лента "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии не удостоилась премии "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм", награда досталась индийской картине "Заклинатели слонов".

Об этом объявлено на проходящей в Лос-Анджелесе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Конкуренцию российской и индийской лентам составляли американские фильмы "Как измеряется год?", "Эффект Марты Митчелл" и "Незнакомец у ворот".