Имена женщин, которые с возрастом превращаются в злобных стерв

Эксперты в области эзотерики, экстрасенсорики и даже астрологии уверены, что имя человека несёт в себе определённое послание. В нём зашифрована судьба, испытания обладателя. Если тщательно изучать этот вопрос, можно понять, что есть имена с сильной энергетикой, те, которые притягивают к себе деньги. По сочетанию их в паре можно узнать совместимость в любви и есть ли она вообще. А чтобы в браке счастливо прожить с избранницей не один год, следует заранее знать о некоторых особенностях её характера. Например, не превратиться ли она с возрастом в вечно недовольную, ворчливую старуху. Женщины с этими именами очень рискуют под старость превратиться в стерв.

Женское имя Елизавета

Женщина по имени Елизавета с годами становится ворчливой и придирчивой. Фото © freepik

В юности девушка с этим именем пытается быть мягкой. Она часто уступчива и на первое место ставит интересы друзей или второй половинки. Но с годами в душе Елизаветы начинает расти возмущение: почему это никто не относится к ней так же хорошо, как она к другим? Получается, что чем старше становится носительница этого имени, тем более эгоистичен и истеричен её нрав. В зрелом возрасте женщине даже любимый муж не станет перечить, ведь знает, что его в ответ раскритикуют так, что начнётся настоящий скандал.

Имя Екатерина

Обладательница королевского имени с детства отличается вредностью. Обычно Кати делают только то, что хотят или что выгодно. С годами, наученные несправедливостью жизни женщины начинают концентрироваться исключительно на себе. Да ещё и на компромиссы не соглашаются. Взрослая Екатерина построит всех: свекровь, мужа, детей и потом даже внуков. И лучше ей не перечить. Дотошная носительница этого имени всегда найдёт к чему придраться, если будет в плохом настроении.

Полина

Носительница имени Полина показывает себя на публику лучше, чем она есть. Фото © freepik

На первый взгляд может показаться, что женщина по имени Полина мягкая, добрая и отзывчивая. Это, конечно, всё правда, но наполовину. Такую свою сторону дамочка обычно показывает на публику, чтобы заработать авторитет, а перед домашними или супругом выставляет настоящий характер. Истеричная, завистливая, вечно всем недовольная. Полина с годами действительно рискует превратиться в грымзу, если не пересмотрит своё отношение к жизни. Или если неудачно преодолеет кризис среднего возраста.

Имя Наташа