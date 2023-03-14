Имена женщин, которые с возрастом превращаются в злобных стерв
С возрастом женский характер может меняться. Женясь на этих прекрасных дамах, будьте осторожны. Возможно, через 10 лет совместной жизни будете прятаться по углам от своей любимой грымзы.
Эксперты в области эзотерики, экстрасенсорики и даже астрологии уверены, что имя человека несёт в себе определённое послание. В нём зашифрована судьба, испытания обладателя. Если тщательно изучать этот вопрос, можно понять, что есть имена с сильной энергетикой, те, которые притягивают к себе деньги. По сочетанию их в паре можно узнать совместимость в любви и есть ли она вообще. А чтобы в браке счастливо прожить с избранницей не один год, следует заранее знать о некоторых особенностях её характера. Например, не превратиться ли она с возрастом в вечно недовольную, ворчливую старуху. Женщины с этими именами очень рискуют под старость превратиться в стерв.
Женское имя Елизавета
Женщина по имени Елизавета с годами становится ворчливой и придирчивой. Фото © freepik
В юности девушка с этим именем пытается быть мягкой. Она часто уступчива и на первое место ставит интересы друзей или второй половинки. Но с годами в душе Елизаветы начинает расти возмущение: почему это никто не относится к ней так же хорошо, как она к другим? Получается, что чем старше становится носительница этого имени, тем более эгоистичен и истеричен её нрав. В зрелом возрасте женщине даже любимый муж не станет перечить, ведь знает, что его в ответ раскритикуют так, что начнётся настоящий скандал.
Имя Екатерина
Обладательница королевского имени с детства отличается вредностью. Обычно Кати делают только то, что хотят или что выгодно. С годами, наученные несправедливостью жизни женщины начинают концентрироваться исключительно на себе. Да ещё и на компромиссы не соглашаются. Взрослая Екатерина построит всех: свекровь, мужа, детей и потом даже внуков. И лучше ей не перечить. Дотошная носительница этого имени всегда найдёт к чему придраться, если будет в плохом настроении.
Полина
Носительница имени Полина показывает себя на публику лучше, чем она есть. Фото © freepik
На первый взгляд может показаться, что женщина по имени Полина мягкая, добрая и отзывчивая. Это, конечно, всё правда, но наполовину. Такую свою сторону дамочка обычно показывает на публику, чтобы заработать авторитет, а перед домашними или супругом выставляет настоящий характер. Истеричная, завистливая, вечно всем недовольная. Полина с годами действительно рискует превратиться в грымзу, если не пересмотрит своё отношение к жизни. Или если неудачно преодолеет кризис среднего возраста.
Имя Наташа
Женщина по имени Наташа считает себя королевой. Причём абсолютно неважен её статус или количество зарабатываемых денег, ведёт себя барышня так, словно она лучше всех и при любых обстоятельствах. Что часто становится причиной конфликтов и ссор с друзьями или просто знакомыми. Естественно, чем взрослее Наташа становится, тем больше у неё играет ЧСВ. Так что можно пожелать мужчине в союзе с ней терпения. Потому что, перевалив за порог в 40+, Натали превратится в домашнего тирана.
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