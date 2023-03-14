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14 марта, 12:05

"Просто перспектив нет": Боярский опроверг сообщения о завершении актёрской карьеры

Боярский опроверг сообщения о готовности завершить карьеру актёра

<p>Обложка © LIFE / Владимир Суворов</p>

Обложка © LIFE / Владимир Суворов

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в беседе с телеканалом "Звезда" опроверг сообщения о завершении карьеры актёра и подчеркнул, что намерен ещё задержаться на сцене.

"Просто никаких перспектив в плане работ над новыми пьесами у меня нет. Достаточно много спектаклей, но не меньше семи в месяц. Всё-таки в профессии актёра и профессии спортсмена есть детали, которые касаются срока годности. Мне кажется, есть и певички, которым уже пора. То есть это профессия не вечная", — подчеркнул Боярский.

Он также признался, что может уступить более молодым актёрам, исходя из своего физического состояния. Информацию о завершении Боярским карьеры опровергли и в Театре им. Ленсовета, представитель которого в беседе с ТАСС назвал её ерундой.

"Два спектакля в репертуаре у нас с его участием, и он благополучно продолжает играть", — отметил собеседник агентства.

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Ранее Лайф сообщал, что Михаил Боярский признался, что устал играть в кино и театре и заявил о готовности завершить карьеру.

Артур Белкин
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