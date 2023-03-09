Любовная совместимость: Названы имена, в паре которых счастья не будет

По словам эксперта, имена несут в себе гораздо больше, чем все привыкли думать. Оказалось, что вибрации звуков в них активируют особые зоны мозга. Это уже не просто набор букв. Андрей уверен: одни имена усиливают мягкость и доброту, а другие вызывают агрессию и чувство страха. Даже мистические трактаты древности несли в себе подобную информацию об этом, были составлены таблицы сочетания. Поэтому можно сказать с уверенностью: предки точно знали, какие пары будут жить долго и счастливо, а какие распадутся достаточно быстро. Людям с какими именами совместимости в любви не видать?

Какая совместимость у Александры и Виктора

Любовная совместимость по именам. Фото © Shutterstock

У мужчин с именем Виктор сильнейшее покровительство Марса, Юпитера и Урана. Это даёт колоссальную энергию лидерства и достижения. Женщины, кого назвали Александрами, в свою очередь, имеют очень мощные мужественные вибрации в имени. Вот и получается, что в паре с Виктором романтический союз будет похож на бурный мексиканский сериал.

Юлия и Иван не созданы для любви

У обоих имён энергии мягкие. Они наполняют отношения между мужчиной и женщиной романтизмом, а также глубоким пониманием друг друга. Однако первые трудности сразу выбьют пару из колеи.

Иван начинает рефлексировать, а Юлия, имея в покровителях Солнце, всё берёт на себя Андрей Харрис Астролог

Какое-то время романтизм и гармония будут работать и помогать. Однако потом сбившиеся роли в семье приведут к непониманию и разводу.

Любовная совместимость Михаила и Екатерины

У каких имён совместимости в любви нет? Фото © Shutterstock

Традиционный, семейный и в чём-то жёсткий мужчина по имени Михаил сталкивается с жизнелюбивой, активной, любящей флиртовать женщиной Катей. Как правило, в начале отношений такие люди притягивают друг друга. Но со временем противостояние Сатурна в имени Миши и Юпитера у Екатерины только нарастает и начинает напоминать борьбу добра со злом. В семье возможно даже рукоприкладство. Поэтому обладатели этих имён несовместимы в любви.

Кирилл и Маргарита: совместимость в отношениях

Мощные энергии Сатурна и знака зодиака Козерог в сочетании с вибрациями имени заставляют Кириллов чувствовать себя особенными и исключительными. Они привыкли получать почести и восхищение. В то время как сами на комплименты скупы. В союзе с чувственной дамой по имени Маргарита есть явная несовместимость. В ней течёт энергия воды и Венеры, отражающей в себе древнюю богиню Афродиту.

Мужчина не даёт женщине необходимое количество внимания, делает это нелепо, играет на её чувствах, хочет сломать и подчинить. Первое время Маргарита играет в эту игру и отдаёт всю свою энергию Андрей Харрис Астролог

Но время безжалостно разрушает такие союзы, так как в них нет баланса энергий. Часто оба обладателя данных имён выходят из отношений с "травмой".