Любовная совместимость: Названы имена, в паре которых счастья не будет
Астролог Андрей Харрис рассказал Лайфу про совместимость имён в любви. Оказалось, что быть вместе смогут не все. Мужчинам и женщинам, кого зовут следующим образом, семейной идиллии не видать.
По словам эксперта, имена несут в себе гораздо больше, чем все привыкли думать. Оказалось, что вибрации звуков в них активируют особые зоны мозга. Это уже не просто набор букв. Андрей уверен: одни имена усиливают мягкость и доброту, а другие вызывают агрессию и чувство страха. Даже мистические трактаты древности несли в себе подобную информацию об этом, были составлены таблицы сочетания. Поэтому можно сказать с уверенностью: предки точно знали, какие пары будут жить долго и счастливо, а какие распадутся достаточно быстро. Людям с какими именами совместимости в любви не видать?
Какая совместимость у Александры и Виктора
Любовная совместимость по именам. Фото © Shutterstock
У мужчин с именем Виктор сильнейшее покровительство Марса, Юпитера и Урана. Это даёт колоссальную энергию лидерства и достижения. Женщины, кого назвали Александрами, в свою очередь, имеют очень мощные мужественные вибрации в имени. Вот и получается, что в паре с Виктором романтический союз будет похож на бурный мексиканский сериал.
Юлия и Иван не созданы для любви
У обоих имён энергии мягкие. Они наполняют отношения между мужчиной и женщиной романтизмом, а также глубоким пониманием друг друга. Однако первые трудности сразу выбьют пару из колеи.
Иван начинает рефлексировать, а Юлия, имея в покровителях Солнце, всё берёт на себя
Какое-то время романтизм и гармония будут работать и помогать. Однако потом сбившиеся роли в семье приведут к непониманию и разводу.
Любовная совместимость Михаила и Екатерины
У каких имён совместимости в любви нет? Фото © Shutterstock
Традиционный, семейный и в чём-то жёсткий мужчина по имени Михаил сталкивается с жизнелюбивой, активной, любящей флиртовать женщиной Катей. Как правило, в начале отношений такие люди притягивают друг друга. Но со временем противостояние Сатурна в имени Миши и Юпитера у Екатерины только нарастает и начинает напоминать борьбу добра со злом. В семье возможно даже рукоприкладство. Поэтому обладатели этих имён несовместимы в любви.
Кирилл и Маргарита: совместимость в отношениях
Мощные энергии Сатурна и знака зодиака Козерог в сочетании с вибрациями имени заставляют Кириллов чувствовать себя особенными и исключительными. Они привыкли получать почести и восхищение. В то время как сами на комплименты скупы. В союзе с чувственной дамой по имени Маргарита есть явная несовместимость. В ней течёт энергия воды и Венеры, отражающей в себе древнюю богиню Афродиту.
Мужчина не даёт женщине необходимое количество внимания, делает это нелепо, играет на её чувствах, хочет сломать и подчинить. Первое время Маргарита играет в эту игру и отдаёт всю свою энергию
Но время безжалостно разрушает такие союзы, так как в них нет баланса энергий. Часто оба обладателя данных имён выходят из отношений с "травмой".
А вы знали, что совсем недавно Сатурн перешёл в знак зодиака Рыбы, где проведёт целых два с половиной года? Лайф уже рассказал, чем опасен этот период.
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