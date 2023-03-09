10 фото случаев, когда люди явно переборщили с мерами безопасности, и это просто смешно
Безопасность — это, конечно, важно, но иногда с ней так перегибают, что остаётся только смеяться. Собрали 10 как раз таких абсолютно абсурдных примеров.
"В местном супермаркете повесили защитные бирки на фисташки", — Ellmaco.
Фото © Reddit / Ellmaco
"Так много камер, что они выглядят словно лицо человека, который пытается не привлекать внимание", — notenoughspaceforthe.
Фото © Reddit / notenoughspaceforthe
"В этом магазине в Хошимине хранят KitKat в защитных коробках...", — outwest88.
Фото © Reddit / outwest88
"У меня в съёмном доме установлены камеры даже рядом с мусорным баком", — vladsinger.
Фото © Reddit / vladsinger
"Сигнализация, наверное, весь день орёт...", — reddogzz.
Фото © Reddit / reddogzz
"У здания Капитолия в США установлены весьма оригинальные камеры видеонаблюдения", — stationcommando.
Фото © Reddit / stationcommando
"Заказала колонку, а она пришла вся в защитных хомутах", — sauron-is-lord.
Фото © Reddit / sauron-is-lord
"Камеры видеонаблюдения, замаскированные под птиц", — AsphaltsParakeet.
Фото © Reddit / AsphaltsParakeet
"Мороженое, видимо, настолько дорогое, что уже без защитных бирок не обойтись", — Reignjacket.
Фото © Reddit / Reignjacket
"Шоколадки в защитных боксах", — Lmfaooliliana_.
Фото © Reddit / Lmfaooliliana_
Reddit / vladsinger, Lmfaooliliana_