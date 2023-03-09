10 фото случаев, когда люди явно переборщили с мерами безопасности, и это просто смешно

"В местном супермаркете повесили защитные бирки на фисташки", — Ellmaco.

Фото © Reddit / Ellmaco

"Так много камер, что они выглядят словно лицо человека, который пытается не привлекать внимание", — notenoughspaceforthe.

Фото © Reddit / notenoughspaceforthe

"В этом магазине в Хошимине хранят KitKat в защитных коробках...", — outwest88.

Фото © Reddit / outwest88

"У меня в съёмном доме установлены камеры даже рядом с мусорным баком", — vladsinger.

Фото © Reddit / vladsinger

"Сигнализация, наверное, весь день орёт...", — reddogzz.

Фото © Reddit / reddogzz

"У здания Капитолия в США установлены весьма оригинальные камеры видеонаблюдения", — stationcommando.

Фото © Reddit / stationcommando

"Заказала колонку, а она пришла вся в защитных хомутах", — sauron-is-lord.

Фото © Reddit / sauron-is-lord

"Камеры видеонаблюдения, замаскированные под птиц", — AsphaltsParakeet.

Фото © Reddit / AsphaltsParakeet

"Мороженое, видимо, настолько дорогое, что уже без защитных бирок не обойтись", — Reignjacket.

Фото © Reddit / Reignjacket

"Шоколадки в защитных боксах", — Lmfaooliliana_.