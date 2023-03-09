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9 марта, 07:30

10 фото случаев, когда люди явно переборщили с мерами безопасности, и это просто смешно

Безопасность — это, конечно, важно, но иногда с ней так перегибают, что остаётся только смеяться. Собрали 10 как раз таких абсолютно абсурдных примеров.

"В местном супермаркете повесили защитные бирки на фисташки", — Ellmaco.

Фото © Reddit / Ellmaco

Фото © Reddit / Ellmaco

"Так много камер, что они выглядят словно лицо человека, который пытается не привлекать внимание", — notenoughspaceforthe.

Фото © Reddit / notenoughspaceforthe

Фото © Reddit / notenoughspaceforthe

"В этом магазине в Хошимине хранят KitKat в защитных коробках...", — outwest88.

Фото © Reddit / outwest88

Фото © Reddit / outwest88

"У меня в съёмном доме установлены камеры даже рядом с мусорным баком", — vladsinger.

Фото © Reddit / vladsinger

Фото © Reddit / vladsinger

"Сигнализация, наверное, весь день орёт...", — reddogzz.

Фото © Reddit / reddogzz

Фото © Reddit / reddogzz

"У здания Капитолия в США установлены весьма оригинальные камеры видеонаблюдения", — stationcommando.

Фото © Reddit / stationcommando

Фото © Reddit / stationcommando

"Заказала колонку, а она пришла вся в защитных хомутах", — sauron-is-lord.

Фото © Reddit / sauron-is-lord

Фото © Reddit / sauron-is-lord

"Камеры видеонаблюдения, замаскированные под птиц", — AsphaltsParakeet.

Фото © Reddit / AsphaltsParakeet

Фото © Reddit / AsphaltsParakeet

"Мороженое, видимо, настолько дорогое, что уже без защитных бирок не обойтись", — Reignjacket.

Фото © Reddit / Reignjacket

Фото © Reddit / Reignjacket

"Шоколадки в защитных боксах", — Lmfaooliliana_.

Фото © Reddit / Lmfaooliliana_

Фото © Reddit / Lmfaooliliana_

10 фотошоп-провалов интернет-магазинов, от одного взгляда на которые становится ну очень смешно

10 фотошоп-провалов интернет-магазинов, от одного взгляда на которые становится ну очень смешно

Обложка ©

Reddit / vladsinger, Lmfaooliliana_

Сергей Трофимов
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