Назван главный критерий отличного секса, и оргазм тут ни при чём

Сексолог Юлия Толмачёва в беседе с "Газетой.ru" рассказала, какое качество делает человека идеальным любовником. Специалист обратила внимание на недавнее исследование учёных из Института имени Кинси в США. Удивительно, но достижение оргазма, по мнению большинства, не является главным критерием определения отличного секса.

"И мужчины, и женщины главным критерием хорошего секса назвали заботу и уважение, а также энтузиазм со стороны партнёра, его вовлечённость, умение и желание общаться. Дальше шли высококачественные поцелуи, а только потом оргазм", — рассказала Толмачёва.

Сексолог также добавила, что для женщин секс является плохим, если в нём нет разнообразия и страсти, а вот мужчины в основном жалуются на недостаточную инициативность со стороны партнёрш.