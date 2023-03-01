"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 12:10

Назван главный критерий отличного секса, и оргазм тут ни при чём

Сексолог Толмачёва назвала заботу и уважение важнейшими качествами идеального любовника

Сексолог Юлия Толмачёва в беседе с "Газетой.ru" рассказала, какое качество делает человека идеальным любовником. Специалист обратила внимание на недавнее исследование учёных из Института имени Кинси в США. Удивительно, но достижение оргазма, по мнению большинства, не является главным критерием определения отличного секса.

"И мужчины, и женщины главным критерием хорошего секса назвали заботу и уважение, а также энтузиазм со стороны партнёра, его вовлечённость, умение и желание общаться. Дальше шли высококачественные поцелуи, а только потом оргазм", — рассказала Толмачёва.

Сексолог также добавила, что для женщин секс является плохим, если в нём нет разнообразия и страсти, а вот мужчины в основном жалуются на недостаточную инициативность со стороны партнёрш.

Учёные установили связь между тягой к сексу по переписке и депрессией

Учёные установили связь между тягой к сексу по переписке и депрессией

Ранее Лайф рассказывал, что врачи выяснили, что состояние влюблённости, романтические отношения и секс стимулируют иммунитет человека и ведут к долголетию.

Обложка ©

Freepik / drobotdean

Наталья Исакова
  • Новости
  • Секс
  • Отношения / Психология
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров