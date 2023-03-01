Учёные установили связь между тягой к сексу по переписке и депрессией

Американские учёные из Техасского технологического университета выяснили, что секстинг, или виртуальный секс по переписке, возникает по причине наличия у человека психических расстройств. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Cyberpsychology Behavior and Social Networking.

В ходе эксперимента специалисты опросили свыше двух тысяч добровольцев о секстинге, а также о состоянии психического здоровья. В результате выяснилось, что около 76% респондентов хотя бы раз в жизни занимались виртуальным сексом по переписке. При этом участники, которые только отправляли подобные сообщения, чаще остальных жаловались на депрессию, тревогу, а также проблемы со сном.

Вместе с тем в исследовании говорится, что женщины в четыре раза чаще получают снимки интимного характера от незнакомцев в соцсетях. Однако многие из дам признались, что им нравится виртуальный секс при обоюдном согласии. По их словам, это якобы помогает повысить самооценку, а некоторым даже укрепить отношения с партнёром.