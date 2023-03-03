Как не доиграться: Названы правила безопасного использования секс-игрушек

Взрослые тоже любят играть в свои игрушки, но порой заигрываются так, что начинаются проблемы со здоровьем: в частности, развиваются аллергия, воспаления и возникают травмы. Врач-гинеколог Дарья Дьяченко в телеграм-канале рассказала о главных правилах безопасного использования секс-игрушек.

В первую очередь медик порекомендовала приобретать секс-игрушки только в специализированных магазинах, чтобы на девайсы предоставлялись сертификаты качества. В противном случае от покупки лучше отказаться. Также не стоит приобретать товары для взрослых с рук. К слову, на просторах Интернета можно найти много таких объявлений. Важно хранить устройства в специальных контейнерах или мешочках, защищающих от влаги, пыли и повреждения. Иначе, по словам гинеколога, опасные бактерии могут проникнуть в организм, что приведёт к инфекциям. Кроме того, нельзя забывать и про лубриканты во время использования игрушек. Лучше всего подойдёт смазка на водной основе, которая улучшит скольжение, а значит, и снизит риск травматизации слизистой гениталий.

Вместе с тем врач рекомендует мыть девайс до и после каждого применения. Если человек планирует использовать игрушку для разных частей тела, то чистить устройство нужно после каждого раза. В противном случае, как предупредила Дьяченко, велика вероятность инфекционных болезней влагалища и мочевыводящих путей. Ну и, конечно же, нельзя использовать повторно одноразовые секс-игрушки, добавила она.

"Правильное использование секс-игрушек обеспечит долгий срок службы самого изделия и поможет сохранить ваше здоровье. Это столь же важно, как и разнообразие ощущений, которые они вам подарят", — резюмировала врач.