Сексолог назвала простые правила весенней "инвентаризации" Tinder

"Инвентаризация" в приложении для знакомств Tinder — это обязательная процедура, которую одиноким россиянкам стоит провести с началом весны. Об этом в своём телеграм-канале рассказала сексолог Надя Ястребова.

"В первые дни весны рекомендую воскресить тиндерменов. У тебя наверняка есть те, с кем случились мэтчи, а переписки не случилось", — рассказывает эксперт.

Возражения вроде "Я не пишу первой" Ястребова не принимает. По словам сексолога, во-первых, такая "принципиальная" девушка лишает себя дополнительной возможности завести приятное знакомство, а во-вторых, идёт на поводу у своих психологических проблем. Если девушка не готова взять на себя ответственность за собственную жизнь даже в таком аспекте, как интернет-знакомства, это тревожный звоночек, который может сигнализировать о травме отвержения. В этом случае пациентке показаны не свидания, а терапия.

Если вернуться к теме "инвентаризации" Tinder, специалист рекомендует начать с чего-то лёгкого и ненавязчивого. Например, пары смайлов или простого и банального "Привет".

"Кому слать? Да всем! За месяц, три месяца или даже полгода. Позже разберёшься, кто из ответивших достоин твоего внимания", — убеждена сексолог.