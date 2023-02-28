Эти мужские фразы в переписке выдадут его непригодность для серьёзных отношений

У большинства девушек, столкнувшихся с несчастной любовью, повторяется один и тот же сценарий. Сначала во взаимоотношениях присутствуют страсть и влюблённость. В этот период партнёры обычно не замечают недостатков друг друга. Женщине кажется, что перед ней человек, предназначенный судьбой. Но когда первые эмоции стабилизируются, розовые очки слетают, то на сердце остаётся рана от расставания. После процесса восстановления, который может занять как пару месяцев, так и несколько лет, девушки начинают смотреть на мужчин уже по-новому.

Теперь уже сразу с попыткой разобраться, что это за человек, до того как окунуться в омут чувств с головой. В психологии это называется "ориентировка в преконтакте" Анна Девятка Специалист по семейной психотерапии

На примере истории девушки специалист по семейной психотерапии Анна Девятка рассказала про ряд слов, которые должны настораживать. Если мужчина говорит их, но не подкрепляет действиями, значит, пытается давить и контролировать. Первой такой фразой оказалась "я сделаю всё для тебя". Как часто уставшие тянуть в одиночку жизнь и быт женщины мечтают о принце, который избавит их от необходимости быть сильными. Такой посыл льстит и подкупает. Как жаль, что чаще всего эти слова — манипуляция. Похожий смысл проскальзывает и в выражениях "сделаю всё для неё" и "семья – это главное".

Другая фраза, которая только звучит мило, — "если что, буду отстаивать свою женщину перед всеми". Казалось бы, что не так? Разве это плохо, когда мужчина готов защищать свою возлюбленную? Эксперт настаивает — такими словами предполагаемый партнёр выдаёт свой привычный образ жизни и сущность скандалиста.

Для него привычна ситуация конфликта, в котором нужно отстаивать себя и партнёршу. Возможно, перед его родителями, а может, и бывшей женой, которая вхожа в дом Анна Девятка Специалист по семейной психотерапии

Анна продолжает, говоря, что, если у женщины есть желание включиться в чужой конфликт, она смело пропустит фразу мимо ушей и сделает вид, что ничего не заметила. А если важен мир и гармония в отношениях — пройдёт мимо.

Мужчина говорит размытыми фразами и обещает "всё"? Эти признания без конкретики и действий — пустой звук. Очень важно в ответ на такие слова прояснять и проговаривать, что кавалер имеет в виду. Станет ли он помогать, ухаживать, встречать? Каким образом собирается доказывать, что говорит по делу, а не пытается просто увести женское внимание?

Возможно, за красивой фразой "всё для моей женщины" скрывается максимум вынос мусора. А всё остальное время он будет лежать на диване, позволяя за собой ухаживать Анна Девятка Специалист по семейной психотерапии