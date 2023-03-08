Что такое кармические отношения и почему из-за них мы только страдаем

Кармические отношения — это идея, связанная с восточной философией и религией, говорящими, что определённые взаимоотношения с другими людьми определяются кармой — законом причин и следствий Вселенной. Такие связи даются людям в качестве некоего испытания, которое нужно пройти, чтобы сталь лучшей версией себя. Возникает кармическая любовь на основе эмоциональной привязанности, сформировавшейся в прошлых жизнях. Но это вовсе не значит, что такие "обещанные судьбой" отношения будут длиться всю жизнь. Рассказываем, что делать с кармическими отношениями и как понять, не состоите ли вы как раз в них.

Как понять, что у вас кармические отношения, а не любовь. Фото © Shutterstock

Кармические отношения — это не та связь, когда встретил — и как-то всё само собой срослось: начали жить вместе и живём 50 лет. Это не то. Кармические отношения — это когда встретились, но мы не можем быть вместе. Это турецкий сериал, <…> валерьянка в три ночи и так далее Айгуль Хуснетдинова Ясновидящая, медиум, мастер по работе с энергиями

Как понять, что вы находитесь в кармических отношениях

Кармические отношения могут вызывать сильные эмоции. Некоторые люди ошибочно принимают их за любовь с первого взгляда. Но постепенно осознают, что между возлюбленными никак не получается достичь гармонии и истиной близости. Вместо этого партнёры причиняют друг другу боль и пытаются исправить негативные стороны своей второй половинки. Если знакомо то, что мы описали выше, то пора задуматься.

Зачем нам даются кармические отношения

Зачем в жизни появляются кармические отношения. Фото © Shutterstock

Отношения на кармическом уровне предназначены для духовного роста, они не всегда бывают лёгкими. Вы можете ежедневно переживать эмоциональные качели. Но, к счастью, эта связь не длится вечно, поскольку смысл и цель у этой близости одна: просветиться, очистить карму друг друга, искупить негатив прошлой жизни. Не стоит бояться кармических отношений. Они дают возможность сделать большой шаг в нашем духовном развитии и стать лучше. Как говорится, то, что не убивает, делает нас сильнее. Если вы сейчас находитесь в кармической связи, попробуйте посмотреть на отношения с другой стороны. Это может быть знакомство, которое поможет расти и развиваться духовно, а также "почистить" карму.

Как выйти из кармических отношений

Можно ли завершить кармические отношения самостоятельно? Фото © Shutterstock

Расстаться с человеком, с которым состоялись кармические отношения, никогда не бывает просто. Но если понимаете, что пора отпустить их и начать новую жизнь, делайте это. Такая связь не позволит людям быть счастливыми, а их отношения — здоровыми, независимо от приложенных усилий. Это всего лишь урок, который необходимо усвоить, уверена Айгуль.

Нужно сказать так: "Дружок, со мной так нельзя". И все эти кармические отношения вот так разом и закончатся, когда женщина меняет поведение <…> и делает акцент на собственную ценность, <…> не пытается кого-то исправить, а выбирает себя в этих абьюзивных отношениях. А они всегда абьюзивные Айгуль Хуснетдинова Ясновидящая, медиум, мастер по работе с энергиями