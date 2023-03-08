Какие фишки в образе обязаны присутствовать у разных знаков зодиака

Расположение звёзд, планет и знаки зодиака играют большую роль в жизни многих людей. Они могут определять наш характер, предпочтения и даже стиль жизни. Если хотите, чтобы одежда и аксессуары не только радовали и наделяли энергией, но ещё и соответствовали вашему знаку зодиака, то скорее нужно прочитать советы о том, как всё это правильно для себя подобрать.

Какой стиль подойдёт для знака зодиака Овен

Обладатели знака зодиака Овен — энергичные и уверенные в себе личности. И стиль в одежде должен отражать их смелость и решительность. Этим огненным ребятам идеально подойдут яркие и контрастные цвета, такие как красный и чёрный. А вот фасоны лучше без излишеств — что-то стильное, современное и лаконичное.

Фишки в образе знака зодиака Телец

Телец — знак зодиака, связанный с землёй и естественностью. Натуральные ткани, такие как хлопок, шёлк и лён, идеально впишутся в их концепцию. Цвета в ту же кассу — пастельных и землистых оттенков. Представители земной стихии также ценят качество и комфорт, поэтому обувь и аксессуары должны быть максимально удобными.

Выбираем стиль по знаку зодиака. Фото © Shutterstock

Подобрать образ для знака зодиака Близнецы

Близнецы — знак зодиака, связанный с коммуникацией и движением. Эти личности могут менять свой стиль каждый день в зависимости от настроения, поэтому нужно большое разнообразие одежды и аксессуаров. Дети Воздуха могут выбирать яркие цвета и необычные принты, а также сочетать разные стили и направления.

Какую одежду выбрать для знака зодиака Рак

Носители знака зодиака Рак очень сильно связаны с домом и семьёй. Уют в образе помогут создать пастельные цвета и нежные ткани, такие как шифон и кружево. А также винтажные вещи и аксессуары, которые могут придать им индивидуальность и шарм. Не забываем о ювелирных украшениях — серьги и ожерелья отлично дополнят образ.

Что надеть обладателю знака зодиака Лев

Львы — знак зодиака, связанный с силой и энергией. Выразить властность и уверенность в себе можно через яркие цвета, и совсем не обязательно это должен быть золотистый и оранжевый. Плюс смелые и роскошные фасоны — кого стесняться? Они и так лучшие в своём роде. Правда, Львы? Также в образ можно добавить аксессуары вроде шляпы и солнцезащитных очков — это придаст ещё больше шика и стиля образу.

Главные фишки в образах знаков зодиака. Фото © Shutterstock

Подобрать образ для знака зодиака Девы

Обладатели знака зодиака Дева всегда связаны с порядком и чистотой. Потому стоит отдать выбор в пользу нейтральных цветов и классических, минималистичных фасонов. Также представители земной стихии ценят качество. Поэтому для своей одежды и аксессуаров следует выбирать только натуральные материалы, такие как кожа и шерсть.

Знак зодиака Весы — какой стиль подойдёт

Весы связаны с гармонией и балансом. В гардеробе носителей этого знака зодиака обязательно должны присутствовать одежда пастельных и пудровых оттенков и такие же аксессуары. Браслеты и кольца помогут добавить элегантности и изящества образу.

Подбираем стиль исходя из характеристик знаков зодиака. Фото © Shutterstock

Выбираем образ для знака зодиака Скорпион

Скорпион считается знаком зодиака, связанным с тайнами и страстью. Ему отлично подойдут сексуальные и загадочные фасоны, такие как кожаные куртки и обтягивающие платья. Цвета можно выбирать по настроению, но больше предпочтительны тёмные. Обращайте внимание на чёрный и бордовый. А чтобы подчеркнуть индивидуальность, Скорпионам следует выбрать серьги и ожерелья с драгоценными камнями.

Знак зодиака Стрелец — какая одежда подходит

Носители знака зодиака Стрелец обожают путешествия и приключения, и их образы должны отражать эту жажду новых впечатлений и опытов. Красивые и забавные фасоны, куртки ярких цветов и платья с принтами. А в аксессуары — сумки и рюкзаки. Без них всё равно никуда в путешествиях.

Образ для знака зодиака Козерог

В амбициозности и дисциплине с Козерогами никто не сравнится. Эту уверенность в себе и профессионализм нужно выразить. Обладателям знака зодиака подойдут классические и утончённые фасоны и сдержанные цвета, такие как чёрный и тёмно-синий. Козерогам также понравятся качественные аксессуары, такие как часы и сумки, которые могут подчеркнуть их статус и вкус.

Образы для знаков зодиака. Фото © Shutterstock

Как подобрать стиль для знака зодиака Водолей

Инновации и оригинальность — это о Водолеях. Их стиль просто обязан отражать эту уникальность и эксцентричность. Нестандартные и необычные фасоны, такие как куртки с необычными вырезами и брюки со странными и интересными принтами, — вот что нужно обладателям этого знака зодиака. По цветам всё тоже очень ярко: фиолетовый, зелёный... Для завершения образа — украшения в необычных формах и дизайне.

Индивидуальный стиль знака зодиака Рыбы

Рыбы — знак зодиака, связанный с фантазией и мечтательностью. Эту чувственность и романтичность нужно показать миру. Подойдут мягкие и нежные фасоны, такие как платья в стиле бохо и юбки с оборками. Плюс пастельные цвета, такие как розовый и голубой. Украшения Рыбам стоит подбирать тематические — браслеты и кольца с жемчугом и морскими ракушками, чтобы подчеркнуть любовь к воде и природе.