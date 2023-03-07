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7 марта, 16:28

Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность

Группа "Город 312" объявила о перерыве в концертной деятельности. Такое решение связано с тем, что вокалистке Ае (Светлане Назаренко) нужно восстановить здоровье после перенесённого ковида.

"После перенесённого ковида у нашей солистки Аи возникли определённые проблемы со здоровьем. Долгое время у неё не было возможности сделать паузу и уделить время себе. В итоге из-за плотного рабочего графика организм артистки потребовал особого внимания", — сказано в сообщении группы в VK.

Сейчас Ая находится в творческом отпуске. Она проходит восстановительные процедуры и набирается сил. Врачи рекомендовали ей отдохнуть от гаджетов и соблюдать "цифровой детокс". Остальные участники группы пишут новый материал на студии.

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ТАСС / Сергей Виноградов

Илья Суриков
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