О рок-группе "Сектор Газа" и её лидере Юрии Хое снимут полнометражный фильм

Режиссёр Владимир Щегольков снимет полнометражный фильм о группе "Сектор Газа" и её лидере Юрие Клинских (сценический псевдоним Юрий Хой). Согласно данным, опубликованным в официальной группе коллектива во "ВКонтакте", картина должна выйти в прокат в 2024 году.

"И раз уж внимание панк- и рок-общественности приковано к кинематографической тематике, то и мы в этот день рады сообщить, что совместно с режиссёром Владимиром Щегольковым начинаем активную работу над полноформатным художественным байопиком о жизни Юрия Клинских и группы "Сектор Газа", — говорится в сообщении.

Новость об этом появилась на фоне выхода сериала о группе "Король и Шут".

Юрий Клинских основал "Сектор Газа" в Воронеже в конце 1987 года. Всего в активе группы было 15 альбомов. Она распалась в 2000 году после смерти Хоя.