Умер последний из основателей рок-группы Lynyrd Skynyrd

На 72-м году жизни скончался последний из остававшихся в живых основателей американской рок-группы Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон. Об этом говорится в соцсетях группы. Причина смерти не называется, однако известно, что у музыканта были проблемы с сердцем.

"С глубочайшим сочувствием и печалью мы должны сообщить, что сегодня мы потеряли нашего брата, друга, члена семьи, автора песен и гитариста Гэри Россингтона. Гэри сейчас со своими братьями Skynyrd и семьёй на небесах и играет красиво, как всегда", — отмечается в сообщении.