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6 марта, 07:14

Умер последний из основателей рок-группы Lynyrd Skynyrd

Скончался последний из основателей группы Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон

<p>Группа Lynyrd Skynyrd на концерте. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Skynyrd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Skynyrd</a></p>

Группа Lynyrd Skynyrd на концерте. Обложка © Twitter / Skynyrd

На 72-м году жизни скончался последний из остававшихся в живых основателей американской рок-группы Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон. Об этом говорится в соцсетях группы. Причина смерти не называется, однако известно, что у музыканта были проблемы с сердцем.

"С глубочайшим сочувствием и печалью мы должны сообщить, что сегодня мы потеряли нашего брата, друга, члена семьи, автора песен и гитариста Гэри Россингтона. Гэри сейчас со своими братьями Skynyrd и семьёй на небесах и играет красиво, как всегда", — отмечается в сообщении.

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Россингтон был последним основателем группы, которая сформировалась в 1964 году. Легендарный музыкальный коллектив он создал вместе с Ларри Янструмом, Бобом Бёрнсом и Ронни Ван Зантом. В 2018 году также скончался 68-летний гитарист Lynyrd Skynyrd Эд Кинг. В 2006 году в составе группы он был включён в Зал славы рок-н-ролла.

Николь Вербер
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