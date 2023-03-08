"Дикое время закончилось": Юрист посоветовал топовым блогерам вслед за Лерчек ждать налоговиков

Налоговая проверка в отношении блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) — это только начало и звоночек для остальных её коллег. Такое ожидает топовых блогеров, "забавлявшихся" проведением инфомарафонов. В их числе Елена Блиновская и Оксана Самойлова. Такое мнение высказал юрист Михаил Алексеев.

"Нынешний инфобизнес чем-то похож на лихие девяностые, когда вдруг неожиданно разбогатевшие новые русские широко гуляли в норковых шубах и малиновых пиджаках, не задумываясь о легальности своих бизнес-схем. Сейчас индустрия новая, но деньги у блогеров такие же дикие и представления о ведении дел такие же дремучие. Звёзды соцсетей заточены на быстрые заработки по схеме: привлечение внимания — трафик — продажи. И конечно, до поры до времени никто из них не думал о налогах и соблюдении законов", — пояснил Алексеев в интервью cайту kp.ru

По его мнению, у блогеров нет понимания структурированности бизнеса и "внятного" подхода к нему. Многие из них даже не открывают ИП или ООО, запуская марафоны с реквизитами карты физлица. По этой причине бывали случаи, что когда на эти счета сыпались переводы тысячами, и банк их блокировал. Алексеев отметил, что к большим деньгам надо относиться по-взрослому.