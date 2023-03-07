Бизнесмены со всей России разорились из-за франшизы блогерши Лерчек

Предприниматели со всей России, купившие франшизу Letique Cosmetics блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), утверждают, что обанкротились на этом бизнесе. Как сообщает SHOT, одна из пострадавших бизнес-леди купила за 1,1 миллиона рублей "островок" бренда ещё до пандемии коронавируса. Сперва дело шло в гору, но спустя пару лет условия игры поменялись: Лерчек и её муж Артём якобы запретили "франшизникам" проводить розыгрыши на сайтах, из-за чего число покупателей резко снизилось.

Пострадавшая экс-владелица франшизы Letique Cosmetics рассказала, как обанкротилась. Видео © Telegram / SHOT

Параллельно с этим Чекалины запустили свою акцию с наклейками, поэтому клиенты стали покупать у них продукцию напрямую, а владельцы франшизы остались ни с чем. Точкой кипения стало платное "Колесо Фортуны", где можно было выиграть ценные призы, а для этого — купить что-то из косметики блогерши. Владельцы франшизы тогда просили Артёма не проводить эту акцию, но он говорил, что "островки" в ТЦ не приносят нужный ему доход.

"Мы с ним (Артёмом Чекалиным. — Прим. Лайфа) общались, даже созванивались. Сначала всё было прекрасно. Но, когда они решили на нас заработать, он дальше нам на переписки не отвечал. Нам говорили: пишите официальные письма. Ни на одно из таких официальных писем не было ответа. Единственную фразу, очень хорошую помню, он тогда сказал нам: "Колесо крутится — бабло мутится", — рассказала журналистам бизнес-леди Елена.