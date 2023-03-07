Бизнесмены со всей России разорились из-за франшизы блогерши Лерчек
Бизнесмены пожаловались, что обанкротились из-за франшизы блогера Лерчек
Предприниматели со всей России, купившие франшизу Letique Cosmetics блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), утверждают, что обанкротились на этом бизнесе. Как сообщает SHOT, одна из пострадавших бизнес-леди купила за 1,1 миллиона рублей "островок" бренда ещё до пандемии коронавируса. Сперва дело шло в гору, но спустя пару лет условия игры поменялись: Лерчек и её муж Артём якобы запретили "франшизникам" проводить розыгрыши на сайтах, из-за чего число покупателей резко снизилось.
Пострадавшая экс-владелица франшизы Letique Cosmetics рассказала, как обанкротилась. Видео © Telegram / SHOT
Параллельно с этим Чекалины запустили свою акцию с наклейками, поэтому клиенты стали покупать у них продукцию напрямую, а владельцы франшизы остались ни с чем. Точкой кипения стало платное "Колесо Фортуны", где можно было выиграть ценные призы, а для этого — купить что-то из косметики блогерши. Владельцы франшизы тогда просили Артёма не проводить эту акцию, но он говорил, что "островки" в ТЦ не приносят нужный ему доход.
"Мы с ним (Артёмом Чекалиным. — Прим. Лайфа) общались, даже созванивались. Сначала всё было прекрасно. Но, когда они решили на нас заработать, он дальше нам на переписки не отвечал. Нам говорили: пишите официальные письма. Ни на одно из таких официальных писем не было ответа. Единственную фразу, очень хорошую помню, он тогда сказал нам: "Колесо крутится — бабло мутится", — рассказала журналистам бизнес-леди Елена.
В итоге женщина до победного пыталась спасти бизнес: взяла два кредита на 2,5 миллиона рублей, обанкротилась и потеряла ещё 700 тысяч рублей. По словам пострадавшей, таких франшиз, которые понесли убытки, по всей стране десятки.
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Напомним, блогерше Лерчек предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. По версии следствия, Валерия работала по упрощённой схеме налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Однако одна из её компаний почти в 20 раз превысила эту сумму и принесла Лерчек за год около трёх миллиардов рублей. СК показал видео обыска в доме миллиардеров, среди прочего там обнаружили золотые слитки. Как стало известно Лайфу, с обысками силовики пришли и к родственникам блогерши.
VК / ler_chek