При обыске у блогерши-миллиардерши Лерчек нашли золотые слитки
Mash: Восемь килограммов чистого золота нашли при обыске у блогера Лерчек
Восемь килограммов чистого золота 999-й пробы нашли при обыске в доме блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), которую заподозрили в неуплате 300 миллионов налогов. По данным Mash, каждый слиток стоит почти 4,5 миллиона рублей по курсу ЦБ.
Восемь килограммов чистого золота нашли при обыске у блогера Лерчек. Фото © Mash
Также в доме Чекалиных обнаружили паспорт США и около 10 паспортов РФ.
Напомним, против блогера-миллионника Лерчек и её мужа Артёма Чекалина завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов. По версии следствия, Валерия работала по упрощённой схеме налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Однако одна из её компаний почти в 20 раз превысила эту сумму и принесла Лерчек за год около 3 миллиардов рублей. СК показал видео обыска в доме миллардеров.
Vk / Valeri Chekalina