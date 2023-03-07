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7 марта, 08:42
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При обыске у блогерши-миллиардерши Лерчек нашли золотые слитки

Mash: Восемь килограммов чистого золота нашли при обыске у блогера Лерчек

Восемь килограммов чистого золота 999-й пробы нашли при обыске в доме блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), которую заподозрили в неуплате 300 миллионов налогов. По данным Mash, каждый слиток стоит почти 4,5 миллиона рублей по курсу ЦБ.

Восемь килограммов чистого золота нашли при обыске у блогера Лерчек. Фото © Mash

Восемь килограммов чистого золота нашли при обыске у блогера Лерчек. Фото © Mash

Также в доме Чекалиных обнаружили паспорт США и около 10 паспортов РФ.

Блогер Лерчек нахваливала работу ФНС за несколько часов до обысков по делу о неуплате налогов

Блогер Лерчек нахваливала работу ФНС за несколько часов до обысков по делу о неуплате налогов

Напомним, против блогера-миллионника Лерчек и её мужа Артёма Чекалина завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов. По версии следствия, Валерия работала по упрощённой схеме налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Однако одна из её компаний почти в 20 раз превысила эту сумму и принесла Лерчек за год около 3 миллиардов рублей. СК показал видео обыска в доме миллардеров.

У блогера Лерчек нашли строящийся особняк за миллиард рублей в элитном посёлке

У блогера Лерчек нашли строящийся особняк за миллиард рублей в элитном посёлке

Обложка ©

Vk / Valeri Chekalina

Александра Вишнякова
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