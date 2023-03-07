При обыске у блогерши-миллиардерши Лерчек нашли золотые слитки

Восемь килограммов чистого золота 999-й пробы нашли при обыске в доме блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), которую заподозрили в неуплате 300 миллионов налогов. По данным Mash, каждый слиток стоит почти 4,5 миллиона рублей по курсу ЦБ.