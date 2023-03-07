Силовики нагрянули с обысками к родственникам блогерши-миллиардерши Лерчек и её мужа

Силовики проводят обыски в нескольких квартирах в Москве, где проживают родные и близкие блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её мужа Артёма. Об этом сообщает SHOT .

В частности, обыски проходят в четырёхкомнатной квартире на Серпуховском Валу, где живут родители и брат Артёма с супругой. Площадь недвижимости составляет 150 квадратных метров, а стоимость — около 57 миллионов рублей. Ранее там проживала сама блогерша с мужем и детьми, однако теперь они переехали в загородный дом. Любопытно, но желавших пообщаться с ними журналистов родственники Чекалина встретили совсем не тепло и попросили как можно скорее удалиться.