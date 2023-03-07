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7 марта, 09:05

Силовики нагрянули с обысками к родственникам блогерши-миллиардерши Лерчек и её мужа

Полиция проводит обыски в квартирах родственников блогера Лерчек и её мужа

Силовики проводят обыски в нескольких квартирах в Москве, где проживают родные и близкие блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её мужа Артёма. Об этом сообщает SHOT.

Силовики проводят обыски в квартирах родственников блогера Лерчек и её мужа. Видео © Telegram / SHOT

В частности, обыски проходят в четырёхкомнатной квартире на Серпуховском Валу, где живут родители и брат Артёма с супругой. Площадь недвижимости составляет 150 квадратных метров, а стоимость — около 57 миллионов рублей. Ранее там проживала сама блогерша с мужем и детьми, однако теперь они переехали в загородный дом. Любопытно, но желавших пообщаться с ними журналистов родственники Чекалина встретили совсем не тепло и попросили как можно скорее удалиться.

Блогер Лерчек нахваливала работу ФНС за несколько часов до обысков по делу о неуплате налогов

Блогер Лерчек нахваливала работу ФНС за несколько часов до обысков по делу о неуплате налогов

Ранее Лайф сообщал, что против блогера Лерчек и её мужа Артёма Чекалина завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов. По версии следствия, звезда Сети работала по упрощённой схеме налогообложения, по которой можно зарабатывать до 150 миллионов рублей в год. Однако одна из её компаний почти в 20 раз превысила этот лимит и принесла блогеру за год около трёх миллиардов рублей.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артур Белкин
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