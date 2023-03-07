Пять авто, четыре квартиры в Москве и два особняка: Каким имуществом владеют блогерша Лерчек и её муж

Лайф публикует список имущества, которое, по официальным данным, принадлежит блогерам-миллионникам Чекалиным, к которым силовики сегодня нагрянули с обысками. Кстати, блогерше Лерчек (Валерии Чекалиной) уже предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. На данный момент супруги отпущены под подписку о невыезде.

По нашим данным, у четы Чекалиных есть как минимум пять люксовых автомобилей, общая стоимость которых превышает 145 миллионов рублей. Так, на Лерчек записана Вentley Continental Gt V8 стоимостью примерно 22,9 миллиона рублей — "мечту детства" 30-летней блогерше подарил муж. В семейном автопарке супружеской пары также есть Lamborghini Urus (около 28 миллионов рублей), Rolls-Royce Cullinan Black Badge (примерно 62 миллиона рублей), Mercedes-Benz G-Class Амg G 63 (около 25 миллионов рублей) и Mercedes-Benz GLE 300 D 4MATIC (примерно 6,9 миллиона рублей) — подарок для отца Артёма.

Из недвижимости у парочки есть четыре квартиры в Москве и две в родном Тольятти. Так, за Чекалиными числится 72-метровое жильё в столичном ЖК бизнес-класса "Зиларт", его стоимость оценивается примерно в 52 миллиона рублей. Также у блогеров есть квартира на улице Серпуховский Вал площадью 150 квадратов (обошлась в 57 миллионов рублей, ремонт — в 21 миллион рублей). Ещё в распоряжении блогеров имеются две квартиры на улице Декабристов на северо-востоке Москвы: одна площадью 83 квадратных метра (примерно 20 миллионов рублей), другая — 38 квадратов (около 10 миллионов рублей). В Тольятти супруги владеют 200-метровым и 94-метровым жильём за примерно семь и три с половиной миллиона рублей соответственно.