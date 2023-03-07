Физиономист по лицам Лерчек и её мужа понял, кто из них инициатор авантюр, а кто — пособник

Физиономист Олег Воеводин по просьбе Лайфа прочитал лица блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и её мужа Артёма и рассказал, кто из них больше склонен к авантюрам. Напомним, ранее против пары завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) с мужем Артёмом. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

"С раннего детства Артём Чекалин отличается двуличием, склонностью недоговаривать и привирать. У него заниженно-завышенная самооценка, то есть она то повышается, то периодами понижается. Мужчина не следит за словами. Терпение проявляет только тогда, когда ему самому хочется. Наблюдается склонность к воровству (стоит подчеркнуть, что речь идёт именно о предрасположенности). Несмотря на то что он не умеет распоряжаться деньгами, он прекрасно научился скрывать доходы. Он склонен идти на поводу у других и подстраиваться под окружающих. Не умеет говорить нет. Исходя из характера, можно сказать, что мужчина скорее ввязывается в авантюру, становится её исполнителем, нежели инициатором или зачинателем", — отметил Воеводин.

По словам эксперта, на одном из фото видно, что Артём Чекалин — любитель сарказма, ему нравится язвительно подшучивать над людьми. На фотографии с объятиями также заметно, что он привык жить экономно, говорит собеседник Лайфа. Утверждения о том, что Чекалин укрывается от выплат, соответствуют действительности, если разбирать его текущее состояние с точки зрения физиогномики.

"У девушки завышенная самооценка. Она генератор идей. Интересно, что неискренность и склонность ко лжи присущи её характеру с раннего детства. Напрашивается предположение, что родители не были с ней честны, что передалось ребёнку с первых лет жизни. Девушка предрасположена к авантюризму, что хорошо сочетается с её способностью генерировать идеи и умением подходить к решению любых задач с разных сторон. Также её отличает неаккуратность в словах и делах: слова и действия опережают мысль. Черты лица выдают некоторую нестабильность психики", — подчеркнул физиономист.

Специалист добавил, что на фотографии в шляпах хорошо прослеживается, что девушка закрывается внутри себя, но скрывает это от окружающих — её можно назвать человеком с двойным дном. Валерия не доводит дел до конца, отметил Воеводин.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) с мужем Артёмом. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

"Очень впечатлительная. Любит "урвать кусок побольше". Также её нельзя назвать профессиональным фитнес-тренером — не заметно глубоких знаний в этом направлении. Сопоставляя характеры Артёма и Лерчика, с большой долей вероятности можно утверждать, что инициатором авантюр выступает скорее девушка, тогда как мужчина — лишь пособник. О том, что он любит играть роль помощника, говорит его раздвоенный подбородок, срощенные мочки, кроме того противозавитки на ушах выходят за завитки, а спинка носа изгибается в сторону правой руки, что в физиогномике называется "стороной Луны". Авантюрный склад характера девушки считывается по форме её лица — "огонь + воздух", что сказывается на способности самораспаляться, по срощенной мочке уха и проплешинам на бровях. К слову, такие проплешины также указывают на нежелание человека мыслить и размышлять и в некоторых случаях — на склонность к суицидальным мыслям", — сказал эксперт.