Строящийся "миллиардный" особняк семьи блогера Лерчек сняли с дрона

Лайф снял шикарную недвижимость семьи блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) и её мужа Артёма, к которым силовики сегодня нагрянули с обысками.

В объектив попал дом Чекалиных в элитном посёлке "Ильинка Лейнхаус". Кроме того, Лайф снял с дрона их гигантский строящийся "миллиардный" особняк в "Агаларов Эстейт" на Новой Риге. Сами блогеры находятся под подпиской о невыезде и сейчас на допросе со следователями. За уклонение от уплаты налогов им грозит до трёх лет лишения свободы.

Дом Чекалиных и их гигантский строящийся "миллиардный особняк". Видео © LIFE

Адвокат Чекалиных Михаил Мушаилов подтвердил, что против блогеров возбудили уголовное дело. При этом обвинение блогерам пока не предъявлено, уточняет "Газета.ru". Чекалины проходят по делу как свидетели.