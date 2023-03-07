Строящийся "миллиардный" особняк семьи блогера Лерчек сняли с дрона
Лайф снял на видео роскошную недвижимость семьи блогерши Лерчек
Лайф снял шикарную недвижимость семьи блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) и её мужа Артёма, к которым силовики сегодня нагрянули с обысками.
В объектив попал дом Чекалиных в элитном посёлке "Ильинка Лейнхаус". Кроме того, Лайф снял с дрона их гигантский строящийся "миллиардный" особняк в "Агаларов Эстейт" на Новой Риге. Сами блогеры находятся под подпиской о невыезде и сейчас на допросе со следователями. За уклонение от уплаты налогов им грозит до трёх лет лишения свободы.
Дом Чекалиных и их гигантский строящийся "миллиардный особняк". Видео © LIFE
Адвокат Чекалиных Михаил Мушаилов подтвердил, что против блогеров возбудили уголовное дело. При этом обвинение блогерам пока не предъявлено, уточняет "Газета.ru". Чекалины проходят по делу как свидетели.
"Расследуется уголовное дело в отношении неопределённого круга лиц. Уголовное дело может быть возбуждено в отношении человека, а может быть возбуждено просто ввиду совершения неустановленными лицами преступления. В нашем случае имеет место быть вторая ситуация. Никакого наказания не грозит Чекалиным", — отметил Мушаилов.
Ранее Лайф сообщал, что против блогера Лерчек и её мужа Артёма Чекалина завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов. По версии следствия, звезда Сети работала по упрощённой схеме налогообложения, по которой можно зарабатывать до 150 миллионов рублей в год. Однако одна из её компаний почти в 20 раз превысила этот лимит и принесла блогеру за год около трёх миллиардов рублей.
LIFE