Кто такая блогерша Лерчек и как она заработала богатства, за которыми теперь охотится ФНС

Сейчас страсти не утихают вокруг внезапно раскрытой блогерши-богачки Лерчик, которую в реальности зовут Валерия Чекалина. Федеральная налоговая служба подозревает интернет-звезду в уклонении от уплаты налогов на сумму, внимание, в 300 миллионов рублей! Попробуем разобраться, откуда у Валерии такой доход, как много прибыли приносят спорт-марафоны и при чём тут супруг Артём.

Валерия и Артём Чекалины: история семьи мошенников

Блогерша Лерчек с мужем и детьми. Фото © Telegram / ler_chek_official

Занимательно, но никакой громкой и душещипательной истории знакомства у Челалиных не случилось. Пара вместе училась в Москве в МГУ имени Михаила Ломоносова, а к четвёртому курсу поняли: любовь такая, что можно и пожениться. Семья со стороны жениха изначально была обеспеченной. Они даже помогали Эльвире — маме Чекалиной — в трудные времена. В тот момент будущие родственники оплатили учёбу, квартиру и подкинули денег на "мелкие" расходы. В 2012 году состоялась сама свадьба. С тех пор у Чекалиных появилось трое детей: двойняшки Богдан и Алиса (2016 г.р.) и Лев (2022 г.р.).

Интересно, что Артём Чекалин ещё до триумфа супруги пытался заниматься бизнесом — возил в Россию европейские товары. Тогда главным в семье, так сказать, был он. А Валерия выполняла обязанности коммерческого директора и бухгалтера. Но дело провалилось из-за санкций, зато стало отличным опытом для Чекалиной, которая на ошибках мужа смогла возвести личную империю. Ходят слухи, что Чекалины-старшие очень влиятельные люди, а глава семьи — крупный чиновник.

Блогерша Лерчек: кто такая и чем занимается

Кто такая блогерша Лерчек или чем занимается Валерия Чекалина. Фото © Telegram / ler_chek_official

Страницу в запрещённой в РФ соцсети Лерчек создала в далёком 2011 году. Выкладывала туда всё подряд: красивые фото, еду, тренировки и прочую бытовуху. А потом, забеременев, начала вести беседы про материнство и тренировки в положении. Популярность как раз тогда и случилась — на "беременном" фото. Лерчек преисполнилась энтузиазмом и начала развивать страничку, добавляя короткие видео, постановки с мужем, рассказывать про уход за телом и волосами, делиться рецептами. Артём, кстати, в успех подобной ерунды сначала не верил. Пока творчество Валерии Чекалиной не стало приносить реальный доход.

Став уже достаточно популярной, блогерша Лерчек стала заниматься в Сети марафонами для похудения, предлагая специальную программу тренировок, помогающую сбросить лишний вес. В конце лета 2020 года состоялся один из её крупных и показательных по доходу марафон. Призами тогда были: новенькое авто Audi A3 и призовое вознаграждение в 3 миллиона рублей. Тогда же и выяснилось, что Валерия Чекалина попала в топ-10 российских звёзд с самым высоким заработком на рекламе в запрещённой в РФ соцсети. Доход составил $0,61 млн. На сегодняшний день Валерия Чекалина, или же блогерша Лерчек, зарабатывает свои миллионы на личном бренде косметики, производстве правильного питания и товаров для малышей.

Сколько приносит косметика и правильное питание

На блогершу Лерчек завели уголовное дело. Фото © Telegram / ler_chek_official

Конечно, как только Лерчик поняла, что дела пошли в гору, то быстренько подсуетилась и создала ИП, на которое зарегистрировала личный бренд косметики и наладила производство правильного питания. По данным Лайфа, бренд косметики Letique Cosmetics за год принёс Чекалиной прибыль в 110 миллионов. А "Би фит" — компания по производству и доставке диетических и ПП-блюд — шокирующие 3 миллиарда рублей. Стоит обратить внимание, что в своих социальных сетях Лерчек регулярно рекламирует собственные закрытые спорт-марафоны, которые тоже приносят в семейный бюджет Чекалиных лишнюю копеечку.