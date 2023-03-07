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7 марта, 12:01

Врач на примере Рейнольдса и Лайвли объяснил, почему в семьях могут рождаться только девочки

Гинеколог Гольман: Есть ситуации, когда женщина может выносить ребёнка только одного пола

Голливудские актёры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс недавно стали родителями в четвёртый раз, в семье знаменитостей снова родилась девочка. Интересно отметить, что в социуме давно бытует мнение, что некоторые супружеские пары якобы могут иметь детей только одного пола. Лайф обратился к врачу-гинекологу Марине Гольман, чтобы выяснить, правда ли это.

Стоит отметить, что феномен рождения у мужчины четырёх и более девочек подряд некоторые генетики называют F-тетрадой. Это прослеживается на примере династии Романовых, в семьях которой от поколения к поколению рождалось подряд по четыре-пять дочерей. При этом Гольман пояснила, что действительно есть случаи, когда роженица может выносить ребёнка только определённого пола, а именно — женского. Связано это с изменениями в половой Х-хромосоме.

"Пол будущего ребёнка женщины может быть связан с изменениями в женской половой Х-хромосоме. <...> Про F-тетраду мне неизвестно. Но, по сути, верно, и плюс к этому — возможная причина в качестве Y-хромосомы мужчины, и он способен передавать только Х-хромосому", — добавила собеседница.

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Обложка ©

Getty Images / Tommaso Boddi

Ольга Годуненко
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