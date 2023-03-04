"Сын хочет сестрёнку": Анна Калашникова намекнула, что ждёт ребёнка

Экс-подруга Прохора Шаляпина актриса и певица Анна Калашникова намекнула на третью беременность, рассказав на светском мероприятии, что не влезает в одежду и мучается от отёков. Об этом пишет PROZvezd.

"Я уже не влезаю в комбинезон. Да и, честно говоря, с трудом надела босоножки, ноги отекли", — приводит её слова издание.

Когда девушку напрямую спросили о возможной беременности, она уклончиво ответила и лишь сказала, что её сын очень хочет сестрёнку. При этом Калашникова весь вечер прикрывала живот шлейфом платья, отмечает портал.