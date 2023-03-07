Инстамама София Стужук родила четвёртого и сразу побежала хвастаться малышом в соцсетях

София построила свою карьеру на том, что она мама. Поэтому прибавление в семье не могло не вызвать ажиотажа в Сети. В ночь на 7 марта девушка родила своего уже четвёртого малыша! Впечатлениями уставшая, но счастливая Стужук поделилась в телеграм-канале.

Блогер София Стужук стала мамой в четвёртый раз. Фото © Telegram / Sofia Stuzhuk

Девочку назвали Василисой, родилась она в 3:55. Правда, подписчиков озадачила формулировка родов, оставленная инстамамой. "Одновременно мои самые быстрые и лёгкие роды и самые непонятные какие-то получились🙈🙈". Но девушка уже успокоила поклонников и пообещала рассказать все подробности, как только отдохнёт и наберётся сил. За пару часов до появления малышки на свет Стужук показала, как она готовила специальный чай. После — первый портрет ребёнка.

София Стужук поделилась фотографиями новорождённой дочери. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / sofia_stuzhuk

Интересно, что инстамамочка буквально предсказала дату четвёртых родов — видимо, с опытом появляется возможность это прогнозировать с точностью до дня. "Планировала родить в 20-х числах чисто ради нашей семейной статистики. Но, веря родовым дням, рожу, думаю, 7-го", — писала она у себя в соцсетях. Так и вышло.

София Стужук с покойным мужем (слева). Блогерша и её новый молодой человек Антон Левданский (справа). Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / sofia_stuzhuk