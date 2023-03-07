Подписчики раскрыли схему, как блогер Лерчек разводила на деньги с помощью "Колеса фортуны"

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) предлагала подписчикам вращать платное "Колесо фортуны", где можно было выиграть ценные призы, а для этого нужно было купить что-то из её бренда косметики. Об этом пишет SHOT со ссылкой на подписчиков.

Среди призов были автомобили, телевизор и айфоны. Принять участие в акции могли лишь те, кто покупал косметику бренда Letique. В соцсетях блогерша показывала довольных победителей, а остальные вращали колесо в надежде попасть в число счастливчиков. На деле же они становились обладателями видеогайда "Здоровая спина" или же пробников косметики.

"Чувствую себя немного дурой, потому что, когда наблюдаешь за человеком, начинаешь ему верить искренне, и вот как-то, наверное, так и покупаются все эти продукты от блогеров, потому что ты именно там начинаешь сопереживать и любить их по-своему", — отметила одна из подписчиц.