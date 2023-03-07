Подписчики раскрыли схему, как блогер Лерчек разводила на деньги с помощью "Колеса фортуны"
Блогер Лерчек обманывала подписчиков, вынуждая покупать косметику своего бренда
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) предлагала подписчикам вращать платное "Колесо фортуны", где можно было выиграть ценные призы, а для этого нужно было купить что-то из её бренда косметики. Об этом пишет SHOT со ссылкой на подписчиков.
Среди призов были автомобили, телевизор и айфоны. Принять участие в акции могли лишь те, кто покупал косметику бренда Letique. В соцсетях блогерша показывала довольных победителей, а остальные вращали колесо в надежде попасть в число счастливчиков. На деле же они становились обладателями видеогайда "Здоровая спина" или же пробников косметики.
"Чувствую себя немного дурой, потому что, когда наблюдаешь за человеком, начинаешь ему верить искренне, и вот как-то, наверное, так и покупаются все эти продукты от блогеров, потому что ты именно там начинаешь сопереживать и любить их по-своему", — отметила одна из подписчиц.
По её словам, изначально качество косметики было высоким, но со временем начало стремительно ухудшаться. Другая подписчица обратила внимание на алгоритм розыгрыша "Колеса фортуны", при котором всем участникам дарилась необоснованная надежда выиграть какой-либо ценный приз. В итоге она смогла отсудить чуть более шести тысяч рублей у Чекалиной за моральный вред.
Лайф сообщал, что против блогера Лерчек и её мужа Артёма Чекалина завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов. По версии следствия, звезда Сети работала по упрощённой схеме налогообложения, по которой можно зарабатывать до 150 миллионов рублей в год. Однако одна из её компаний почти в 20 раз превысила этот лимит и принесла блогеру за год около трёх миллиардов рублей. Оперативники уже провели обыск в доме блогера и её супруга, где нашли восемь килограммов чистого золота 999-й пробы, около 10 паспортов РФ и паспорт США.
VK / ler_chek