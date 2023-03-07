Блогерше Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов

Известному блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) предъявлено обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму Чекалину — по статье о пособничестве в уклонении. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

Кто такая блогерша Лерчек и как она заработала богатства, за которыми теперь охотится ФНС

"Установлено, что индивидуальный предприниматель Чекалина Валерия Валерьевна при пособничестве А. Чекалина уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость за период 3-го, 4-го кварталов 2020 года, 1–4-го кварталов 2021 года, а также налога на доходы физических лиц за 2020 и 2021 год на общую сумму более 311 миллионов рублей, что является особо крупным размером", — говорится в сообщении.