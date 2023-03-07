Блогерше Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов
Известному блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) предъявлено обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму Чекалину — по статье о пособничестве в уклонении. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.
"Установлено, что индивидуальный предприниматель Чекалина Валерия Валерьевна при пособничестве А. Чекалина уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость за период 3-го, 4-го кварталов 2020 года, 1–4-го кварталов 2021 года, а также налога на доходы физических лиц за 2020 и 2021 год на общую сумму более 311 миллионов рублей, что является особо крупным размером", — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела, а также возмещение ущерба находятся на контроле Прокуратуры Москвы.
Напомним, против блогера-миллионника Лерчек и её мужа Артёма Чекалина завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов. По версии следствия, Валерия работала по упрощённой схеме налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Однако одна из её компаний почти в 20 раз превысила эту сумму и принесла Лерчек за год около 3 миллиардов рублей. СК показал видео обыска в доме миллардеров, среди прочего там обнаружили золотые слитки. Как стало известно Лайфу, с обысками силовики пришли и к родственникам блогерши.
Vk / ler_chek