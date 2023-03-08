10 фотографий, передающих всю красоту незабываемых свадебных моментов
Свадебная фотография — отдельный вид искусства. И далеко не всякому профессионалу удаётся заснять редкие моменты абсолютного счастья. Собрали 10 как раз таких фотопримеров.
"На свадебной вечеринке попросила нашего фотографа сделать кадр в стиле "чрезмерно драматичных фотосессий актёров из типичной мыльной оперы". Он справился на ура", — HeyGirlLemmePikachu.
Фото © Reddit / HeyGirlLemmePikachu
"Моя сестра была моей подружкой невесты, несмотря на то что у неё расстройство аутистического спектра. Она удивила меня, произнеся целую речь", — princessA95.
Фото © Reddit / princessA95
"Моя свадьба была зимой, так что в платьях не походишь. Решили провести торжество в спортивных костюмах!" — fusilli.
Фото © Reddit / fusilli
"Один из моих любимых моментов (счастливых слёз). В прошлом году мой папа оглох и больше не может передвигаться без помощи ходунков, но всё равно не хотел отказываться от танца отца и дочери", — bridalbar.
Фото © Reddit / bridalbar
"Когда твои родители, вместо того чтобы просто поднять бокалы, устраивают тебе прожарку прямо на твоей свадьбе", — inalittleindia.
Фото © Reddit / inalittleindia
"Фотограф наконец-то прислал фото со свадьбы, и теперь я с уверенностью могу сказать, что тосты были просто замечательные", — inappropriate420.
Фото © Reddit / inappropriate420
"Наша дочь всю церемонию провела, уткнувшись в меня. Лучше не придумаешь", — LonelyOperation.
Фото © Reddit / LonelyOperation
"Моя 83-летняя бабуля сегодня вышла замуж. Жениху вообще 88! Ну очень мило", — Cow-Brown.
Фото © Reddit / Cow-Brown
"Мы выжили! Наши фото до и после свадьбы. Просто отрыв всего!" — GMB88.
Фото © Reddit / GMB88
"Любимая фотография с моей свадьбы. Кажется, я никогда в жизни так много не улыбалась", — AdzyV24.
Фото © Reddit / AdzyV24
Reddit / inalittleindia