10 фотографий, передающих всю красоту незабываемых свадебных моментов

"На свадебной вечеринке попросила нашего фотографа сделать кадр в стиле "чрезмерно драматичных фотосессий актёров из типичной мыльной оперы". Он справился на ура", — HeyGirlLemmePikachu.

Фото © Reddit / HeyGirlLemmePikachu

"Моя сестра была моей подружкой невесты, несмотря на то что у неё расстройство аутистического спектра. Она удивила меня, произнеся целую речь", — princessA95.

Фото © Reddit / princessA95

"Моя свадьба была зимой, так что в платьях не походишь. Решили провести торжество в спортивных костюмах!" — fusilli.

Фото © Reddit / fusilli

"Один из моих любимых моментов (счастливых слёз). В прошлом году мой папа оглох и больше не может передвигаться без помощи ходунков, но всё равно не хотел отказываться от танца отца и дочери", — bridalbar.

Фото © Reddit / bridalbar

"Когда твои родители, вместо того чтобы просто поднять бокалы, устраивают тебе прожарку прямо на твоей свадьбе", — inalittleindia.

Фото © Reddit / inalittleindia

"Фотограф наконец-то прислал фото со свадьбы, и теперь я с уверенностью могу сказать, что тосты были просто замечательные", — inappropriate420.

Фото © Reddit / inappropriate420

"Наша дочь всю церемонию провела, уткнувшись в меня. Лучше не придумаешь", — LonelyOperation.

Фото © Reddit / LonelyOperation

"Моя 83-летняя бабуля сегодня вышла замуж. Жениху вообще 88! Ну очень мило", — Cow-Brown.

Фото © Reddit / Cow-Brown

"Мы выжили! Наши фото до и после свадьбы. Просто отрыв всего!" — GMB88.

Фото © Reddit / GMB88

"Любимая фотография с моей свадьбы. Кажется, я никогда в жизни так много не улыбалась", — AdzyV24.