Верба, перья и мох: Самые необычные и трендовые букеты на 8 Марта

По словам Славы, 8 Марта — один из самых горячих дней в году для российских флористов. Ведь мужчины сохраняют стремление радовать любимых красивыми цветочными композициями. Ведь понятие "шикарный букет" уже изменилось. Если раньше впечатлить старались подаренной охапкой роз или тюльпанов, то на сегодняшний день всё больше джентльменов выбирают для своих спутниц необычные авторские композиции, в которых цветы удивительным образом сочетаются между собой, образуя настоящие произведения искусства.

Флорист-дизайнер и чемпион России по флористике 2022 года Слава Роска. Фото © Предоставлено LIFE

Существуют даже тренды в составлении букетов на 8 Марта. Всё в зависимости от вкуса клиента: кому-то нравятся с традиционными весенними цветами — мимозами, тюльпанами, нарциссами, другим — горшечные композиции, то есть корзины или вазы с высаженными в них живыми цветами. Третьим людям по вкусу быть в тренде — и они выбирают ультрамодные цвета, материалы и формы букетов. А четвёртые, напротив, предпочитают трендам что-то удивительное, завораживающе-необычное.

Например, в этом году институт цвета Pantone объявил главным оттенком года красивую, яркую, чувственную марсалу. Слава Роска Флорист-дизайнер

Какие букеты окажутся в трендах. Фото © Предоставлено LIFE

По словам флориста-дизайнера, актуальные на сегодня букеты ассиметричны, созданы из нестандартных материалов и оригинально оформлены. "Я, например, ещё осенью начинаю искать везде, где только можно, интересные оригинальные корзины, вазы и другие сосуды, которые позже, к 8 Марта, превратятся в важный элемент моих букетов", — говорит Слава.

На сегодняшний день букет — это уже не просто дополнение к подарку, а вполне самостоятельный подарок, который занимает достойное место в интерьере. Для создания композиций могут использоваться не только цветы, но и разнообразные природные материалы. Например, отмечает Слава, очень нежно и трепетно смотрятся цветущие яблоневые и вишнёвые веточки. И сам флорист-дизайнер всегда старается дополнять букеты материалами, которые удивляют. Верба в весенних букетах, перья или мох — это всё яркие тренды. Только посмотрите на эти необычайно красивые авторские композиции!

Красивые и необычные авторские букеты от флориста-дизайнера Славы Роска. Фото © Предоставлено LIFE