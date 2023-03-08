7 рабочих лайфхаков, чтобы подаренные девушке цветы простояли как можно дольше

Сохранить подаренные цветы свежими и красивыми на протяжении долгого времени не так уж и сложно, если знать несколько элементарных правил. Правильно подобранный букет, правильно подготовленная ваза, регулярное обновление воды и удаление увядших лепестков — всё это может значительно продлить жизнь растения. Но есть и пара хитростей. Рассказываем.

1. Выберите правильный букет

Первый шаг к тому, чтобы цветы простояли как можно дольше, — правильный букет. При его выборе обращайте внимание на свежесть цветов, их форму и цвет. Лучше не покупать те, в которых цветы уже начали увядать или имеют какие-то повреждения, — долго растения не простоят.

Как сделать, чтобы букет простоял подольше. Фото © Shutterstock

2. Подготовьте вазу

Чтобы сохранить свежесть букета, необходимо правильно подготовить вазу. Убедитесь, что на стекле не осталось следов моющих средств, которые могут повредить цветы. Ну и, конечно, никаких остатков забродившей жижи, которая ждёт, пока её выльют, ещё с прошлого года. Всё должно быть идеально чистым.

3. Обрежьте стебли особым способом

Правильная подготовка цветов перед помещением их в вазу может значительно увеличить срок их второй жизни и красоту. Обрежьте кончики стеблей под углом 45 градусов. Это позволит растениям лучше всасывать воду и сохранять свежесть.

Способы, чтобы цветы дольше оставались свежими. Фото © Shutterstock

4. Купите в цветочном добавку для воды

Один из самых простых и эффективных способов сохранить свежесть цветов — растворить в воде специальную добавку для цветов. Она содержит вещества, которые питают растения, предотвращают развитие бактерий и грибков. Обычно такие средства можно купить сразу вместе с букетом. Ну а если в вашем цветочном их не оказалось, можно заменить обычным аспирином.

5. Регулярно меняйте воду

Чтобы сохранить яркость цветов, необходимо регулярно менять воду в вазе. Если заметили, что всё стало мутным или появился неприятный запах, не стоит ждать зарождения в вазе новой жизни — меняйте воду немедленно. Это поможет простоять свежему букету дольше.

6. Уберите цветы от прямого солнечного света

Как сделать, чтобы цветы дольше были свежими. Фото © Shutterstock

Цветы любят солнышко, только когда они растут в земле, ведь оно помогает им фотосинтезировать. Срезанным цветам это не только ни к чему, но и буквально вредит. Букеты не любят прямого солнечного света, особенно в жаркие дни. Поставьте вазу в прохладном месте в тени, где растения смогут спокойно отдыхать без стресса.

7. Удаляйте увядшие лепестки