Пропавший рэпер Птаха жив и покинул ДНР, пишут СМИ
Mash: Попавший под обстрел рэпер Птаха покинул ДНР, с ним всё в порядке
Попавший под обстрел в ДНР рэпер Птаха (Давид Нуриев) покинул территорию региона, с ним всё в порядке. Об этом пишет телеграм-канал "Mash на Донбассе".
Представители артиста по-прежнему не могут выйти с ним на связь. Источник также не сообщает, куда именно поехал артист.
Напомним, 8 марта стало известно, что рэпер Птаха попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории Донецкой Народной Республики. В регион он приехал для того, чтобы выступить перед российскими бойцами. Позднее Лайф публиковал последнее видео, которое было сделано незадолго до пропажи артиста.
t.me / mash_donbass