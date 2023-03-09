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Регион
Опубликовано 9 марта 2023, 09:09
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Пропавший рэпер Птаха жив и покинул ДНР, пишут СМИ

Mash: Попавший под обстрел рэпер Птаха покинул ДНР, с ним всё в порядке

Попавший под обстрел в ДНР рэпер Птаха (Давид Нуриев) покинул территорию региона, с ним всё в порядке. Об этом пишет телеграм-канал "Mash на Донбассе".

Представители артиста по-прежнему не могут выйти с ним на связь. Источник также не сообщает, куда именно поехал артист.

Связь с рэпером Птахой по-прежнему потеряна после обстрела в ДНР
Связь с рэпером Птахой по-прежнему потеряна после обстрела в ДНР

Напомним, 8 марта стало известно, что рэпер Птаха попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории Донецкой Народной Республики. В регион он приехал для того, чтобы выступить перед российскими бойцами. Позднее Лайф публиковал последнее видео, которое было сделано незадолго до пропажи артиста.

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t.me / mash_donbass

Артур Белкин
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