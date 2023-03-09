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Регион
Опубликовано 9 марта 2023, 07:44
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Связь с рэпером Птахой по-прежнему потеряна после обстрела в ДНР

Представитель попавшего под обстрел в ДНР рэпера Птахи: Связи с ним до сих пор нет

Рэпер Птаха (Давид Нуриев), попавший под обстрел в ДНР, предположительно, вчера днём, до сих пор не выходит на связь. Об этом телеканалу "360" сообщила его представитель Марина Евстифеева. На вопрос журналиста, удалось ли связаться с исполнителем, собеседница ответила отрицательно.

"Нет, не удалось. Он до сих пор не на связи", — сказала она.

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По уточнённым данным, рэпер собирался дать благотворительный концерт для участников спецоперации, но по дороге попал под обстрел. В Сети оказалось видео, которое Птаха успел отправить своему другу. Камера сняла, как несущий её человек падает или ложиться на землю. При этом слышны выстрелы из автоматического оружия.

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T.me / SHOT

Марина Калегина
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