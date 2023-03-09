Связь с рэпером Птахой по-прежнему потеряна после обстрела в ДНР

Рэпер Птаха (Давид Нуриев), попавший под обстрел в ДНР, предположительно, вчера днём, до сих пор не выходит на связь. Об этом телеканалу "360" сообщила его представитель Марина Евстифеева. На вопрос журналиста, удалось ли связаться с исполнителем, собеседница ответила отрицательно.

"Нет, не удалось. Он до сих пор не на связи", — сказала она.