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8 марта, 19:07

Рэпер Птаха попал под обстрел в Донбассе

<p>Рэпер Птаха. Фото © VK / ptaha</p>

Рэпер Птаха. Фото © VK / ptaha

Российский рэпер Птаха (Давид Нуриев) попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых ведомств ДНР.

"Птаха поехал с концертом к бойцам. Известно только, что он попал под обстрел, связь с ним прервалась", — рассказал собеседник агентства.

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Лайф рассказывал, что два дня назад рэпер Птаха анонсировал скорый выпуск двух треков о событиях специальной военной операции. Он рассказал, что они выйдут под названием "Война с Домбаем" и "Дождись".

Андрей Григорьев
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