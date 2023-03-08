Рэпер Птаха попал под обстрел в Донбассе
Рэпер Птаха. Фото © VK / ptaha
Российский рэпер Птаха (Давид Нуриев) попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых ведомств ДНР.
"Птаха поехал с концертом к бойцам. Известно только, что он попал под обстрел, связь с ним прервалась", — рассказал собеседник агентства.
Лайф рассказывал, что два дня назад рэпер Птаха анонсировал скорый выпуск двух треков о событиях специальной военной операции. Он рассказал, что они выйдут под названием "Война с Домбаем" и "Дождись".