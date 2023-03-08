Рэпер Птаха попал под обстрел в Донбассе

Российский рэпер Птаха (Давид Нуриев) попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых ведомств ДНР.

"Птаха поехал с концертом к бойцам. Известно только, что он попал под обстрел, связь с ним прервалась", — рассказал собеседник агентства.