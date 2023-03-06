Рэпер Птаха анонсировал сразу два трека об СВО
Рэпер Птаха. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ptahaoff
Российский рэп-исполнитель Давид Нуриев, более известный как Птаха, в скором времени выпустит два трека о событиях специальной военной операции на Украине. В беседе с РИА "Новости" он рассказал, что они выйдут под названием "Война с Добмаем" и "Дождись".
"У меня трек есть "Война с Домбаем", там есть припев. Я сейчас посмотрел, что здесь происходит, и буду об этом писать. У Андрея [рэпер 3022] есть трек, который он сейчас готовит, тоже сейчас будет новый трек [проекта] Russian Vibe. И ещё, ко всему прочему, совместный трек с QDR и Ангелиной Рай, называется "Дождись", — признался музыкант.
Сейчас рэпер находится в Донецке, куда привёз гуманитарную помощь для местных жителей. Кроме того, он также намерен снять там некоторые сцены для нового клипа.
Ранее основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и рок-исполнительница Юлия Чичерина дали концерт для российских солдат в зоне специальной военной операции на Украине. Исполнители уже не в первый раз посещают зону боевых действий. На протяжении нескольких лет они выступают перед бойцами на передовой, а также в госпиталях. В этот раз они исполнили для российских военных свои лучшие хиты.