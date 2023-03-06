Рэпер Птаха анонсировал сразу два трека об СВО

Российский рэп-исполнитель Давид Нуриев, более известный как Птаха, в скором времени выпустит два трека о событиях специальной военной операции на Украине. В беседе с РИА "Новости" он рассказал, что они выйдут под названием "Война с Добмаем" и "Дождись".

"У меня трек есть "Война с Домбаем", там есть припев. Я сейчас посмотрел, что здесь происходит, и буду об этом писать. У Андрея [рэпер 3022] есть трек, который он сейчас готовит, тоже сейчас будет новый трек [проекта] Russian Vibe. И ещё, ко всему прочему, совместный трек с QDR и Ангелиной Рай, называется "Дождись", — признался музыкант.

Сейчас рэпер находится в Донецке, куда привёз гуманитарную помощь для местных жителей. Кроме того, он также намерен снять там некоторые сцены для нового клипа.