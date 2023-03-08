Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 20:33

Опубликовано последнее видео, полученное от рэпера Птахи в Донбассе

Команда рэпера Птахи (Давид Нуриев) обнародовала последнее видео, которое получило от него из Донбасса. Затем музыкант попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории Донецкой Народной Республики.

Последнее видео от рэпета Птахи. Telegram / tass_agency

Эти кадры длятся всего несколько секунд. Очевидно, камера сняла, как несущий её человек падает или ложится на землю. При этом слышны выстрелы из автоматического оружия.

«Да, он действительно ездил в Донецк. На связь он не выходил (после отправки видео. — Прим. ред.), телефон отключён, дозвониться до него невозможно", — приводит ТАСС слова PR-директора музыканта Марины Евстифеевой.

Рэпер Птаха анонсировал сразу два трека об СВО

Рэпер Птаха анонсировал сразу два трека об СВО

Напомним, вечером 8 марта появилась информация, что российский рэпер Птаха попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории Донецкой Народной Республики. Он поехал туда, чтобы выступить с концертом перед бойцами.

Обложка ©

Telegram / tass_agency

Андрей Григорьев
  • Новости
  • птаха
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров