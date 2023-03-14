Стивен Сигал: Быть русским — значит бороться за правду

Актёр и режиссёр, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал назвал себя русским на миллион процентов. По его мнению, быть гражданином России — значит бороться за правду. Такое заявление деятель культуры сделал на пресс-конференции в ходе учредительного конгресса Международного движения русофилов.

"Быть русским — это стоять за правду, бороться за правду. <...> Я могу сказать, что я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский", — сказал он.

Сигал подчеркнул, что его отец русский, а мать была интегрирована в культуру РФ, в результате актёр вырос с любовью к России. Он также выразил уверенность, что в конечном итоге движение русофилов станет по-настоящему глобальным. А ещё Сигал рассказал, что учит русский язык, несмотря на его сложность.