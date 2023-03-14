Лавров: Россия видит прямой нацизм, который охватывает всё больше стран Европы
Россия сегодня наблюдает за тем, как "прямой нацизм" захватывает всё больше европейских стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что в настоящее время как никогда актуальными становятся человеческое отношение к людям на всей планете и необходимость противостоять диктату во всех его проявлениях.
"Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает всё больше и больше европейских стран. Видим, как разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники", — сказал он на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.
Ранее Лавров заявлял, что фильм "Нюрнберг" призван напомнить, что преступления против человечности не имеют срока давности. Глава МИД РФ подчеркнул, что трудно переоценить роль трибунала в деле формирования современной международно-правовой архитектуры и обеспечения незыблемости всемирно-исторических итогов Великой Победы.
ТАСС / Сергей Савостьянов