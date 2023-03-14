Лавров: Россия видит прямой нацизм, который охватывает всё больше стран Европы

Россия сегодня наблюдает за тем, как "прямой нацизм" захватывает всё больше европейских стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что в настоящее время как никогда актуальными становятся человеческое отношение к людям на всей планете и необходимость противостоять диктату во всех его проявлениях.